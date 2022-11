Irreconocible y enfermo: Tras casi morir por sobredosis, galán de Televisa aparece en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que su esposa Margarita Portillo señalara que había sufrido una sobredosis y por es motivo estuvo a punto de morir, ahora el galán de telenovelas Andrés García reapareció en Ventaneando luciendo irreconocible. Tras varios problemas de salud, en su mayoría derivados de la cirrosis hepática que padece, el galán de melodramas de Televisa como El Privilegio de Amar y Mujeres Engañadas ha bajado mucho de peso, lo que ha preocupado al medio artístico.

Luego de que la semana pasada tuviera una grave decaída de salud por una neumonía tras abusar del consumo de sustancias nocivas, según reveló su esposa Margarita, el actor apareció en el programa de TV Azteca y habló sobre cómo sigue de salud: "La voz se me echó a perder por tomar agua fría el otro día... y me dio una neumonía, entonces la voz la tengo así como vez, pero hacemos lo que se pueda", dijo el actor de 81 años, con mucha dificultad para hablar.

Al ser cuestionado sobre lo que realmente sucedió para que su estado se agravara, señaló que no recuerda nada, solo haber caído inconsciente: "Mira, yo ni me acuerdo... lo que yo recuerdo, solo sé que de repente ya desperté y estaba yo tirado en el patio de mi casa en la playa, eso es lo que yo recuerdo". Por otra parte, al hablar de la reciente guerra de declaraciones contra su hijo Leonardo García, quien explotó contra Margarita afirmando que no lo cuida y no lo deja verlo, dijo:

"Eso no es cuestión de guerra, eso es cuestión que él no puede hablar mal de mi mujer, a nadie le puedo permitir que hable mal de mi mujer, y más injustamente y no siendo verdad". Por último, Don Andrés declaró que pese a sus problemas de salud, no se quedará en casa de ella: "No me voy a quedar, cada quien en su casa, pero mi casa es su casa y la casa de Margarita es mi casa, cuando hace falta está uno en la casa en la playa, y cuando no estoy aquí con ella", detalló.

Cabe mencionar que desde que la salud del histrión se deterioró, las peleas en su familia por la herencia han estado a la orden del día. Hace unos días una revista reportó que presuntamente Margarita buscaría quedarse con todo, información que ella y más allegados desmintieron. Por otro lado, luego de que Leonardo arremetiera contra ella, Andrés lo hizo pedazos asegurando que nunca estuvo para él, mientras que Margarita ventiló que incluso lo quería mandar a un asilo, lo que ella no permitió.

Fuente: Tribuna