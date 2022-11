Luto en 'Hoy': Andrea Legarreta da triste noticia al borde del llanto y deja helado a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este lunes 28 de noviembre elenco de Hoy no arrancó el programa con la singular alegría que los caracteriza y es que Andrea Legarreta le dio la bienvenida al público compartiendo una triste noticia al borde del llanto. Resulta que la presentadora fue la encargada de compartir con el público la muerte del primer actor Héctor Bonilla, quien dejó de existir el pasado viernes 25 de noviembre tras 4 años luchando contra el cáncer.

El matutino de Las Estrellas no tuvo la oportunidad de hablar del fallecimiento del histrión de 83 años ya que murió por la tarde, pero este lunes de inmediato le rindieron un merecido homenaje: "Hoy queremos dedicar el inicio de nuestro programa a un gran maestro, a un gran hombre, Héctor Bonilla", expresó Andrea con la voz entre cortada. Posteriormente, Arath de la Torre y Raúl Araiza también expresaron su dolor por la partida de Héctor asegurando que dejó un "legado enorme".

El histrión estuvo 60 años en el teatro y además de que protagonizó cerca de 20 telenovelas en Televisa durante casi 30 años, antes de cambiarse a las filas de TV Azteca donde realizó exitosos melodramas como Señora, Agua y aceite, Mirada de Mujer: El Regreso y Belinda. La producción transmitió un video en el que recordaron los trabajos más destacados de Bonilla, quien fue diagnosticado con cáncer de riñón en el 2018.

Rinden homenaje a Héctor Bonilla en 'Hoy'

Nosotros nos quedamos con este gran ser humano que fue Héctor, abrazamos con mucho cariño a su familia, a sus hijos, Sergio (Bonilla) querido, un beso", añadió la esposa de Erik Rubín.

Asimismo, recordaron el epitafio que escribió Héctor el cual decía: "Se acabó la función, no estén chin.... El que me vio, me vio. No queda nada", y además detallaron que la última voluntad del querido intérprete mexicano fue no ser velado y que sus restos fueran cremados en total privacidad inmediatamente después de su deceso. Se sabe que este lunes 28 de noviembre el Palacio de Bellas Artes abrirá sus puertas al público para darle el último adiós a Bonilla.

El epitafio es precioso, es simpático, tiene un tono donde dice 'se acabó la función, no estén ch..., el que me vio, me vio, no queda nada', pero queda tanto, un aplauso, un aplauso, un aplauso, para este grande, grandísimo", expresó Andy al borde de las lágrimas.

'El Negro' Araiza por su parte recordó que a él le tocó trabajar con el finado histrión en una obra de teatro, donde era director y le dio una gran lección para su carrera asegurándole que un actor triunfa solo si permite que sus compañeros también brillen: "Él nos daba muchos consejos y a mí me decía 'el actor que no entra el escenario para que no brillen sus compañeros, no es actor', ese tipo de arte manejaba él", mencionó.

Fuente: Tribuna