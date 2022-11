Murió su esposa: Tras 37 años casados, actor de Televisa queda viudo y filtra su causa de muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor de Televisa se despide de su esposa luego de confirmar su sensible fallecimiento tras varias semanas luchando por su vida. Se trata de Rubén Cerda, quien anunció que su esposa y mánager, Tere Herrero, murió este fin de semana luego de estar varias semanas hospitalizada en espera de un trasplante de hígado. El histrión, mejor conocido por su personaje de 'Gordonio' en el programa Cero en Conducta, rompió el silencio tras quedar viudo luego de 37 años de matrimonio.

El actor de 61 años, quien tras someterse a una cirugía en el 2006 logró bajar 120 kilos y recuperar su salud, debutó en la televisora de San Ángel en 1995 y participó tanto en telenovelas como en famosos programas. Hace 37 años contrajo nupcias con Tere Herrero, madre de sus hijos y quien también fungía como su mánager. Cerda ya había compartido que estaba muy delicada de salud pues informó que padecía "una cirrosis hepática en el nivel 4 provocada por hígado graso debido a la obesidad que padecía".

Tras pedir hace unos días donadores de sangre y comunicar que estaban en la espera de un trasplante urgente de hígado, este domingo trascendió que su amada esposa lamentablemente falleció. En entrevista para el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión declaró: "Ella falleció el sábado a las 4:20 de la mañana (...) Y bueno, quisimos guardar un momento sin hacer comunicados ni nada, para vivir nuestro propio luto la familia", dijo.

Rubén Cerda y su esposa (QEPD)

Y agregó: "La tranquilidad que tenemos es que ella se fue en paz, se fue tranquila. Toda la familia... mis dos hijas, mi hijo, los esposos de mis hijas y yo tuvimos el tiempo suficiente y necesario para poder despedirnos de ella", comentó. El histrión señaló que está tranquilo pues pudieron despedirse y perdonarse por cualquier cosa pendiente: "El hospital de Ciencias Médicas de Nutrición se portó espectacularmente bien".

"Fueron muy humanos en ese sentido cuando ella estaba agonizando nos permitieron estar poquito, ella estaba en terapia intensiva donde solo podíamos visitarla 20 minutos al día y en ese momento nos dieron la oportunidad de estar más de una hora con ella, platicando y ajustando cuentas, perdonándonos", declaró le histrión sobre cómo pudo darle el último adiós luego de 6 meses de complicaciones de salud, los cuales contó que les permitió hacerse a la idea y despedirse.

Posteriormente, el actor sorprendió al confesar que ya estaba todo listo para el trasplante de hígado que necesitaba Tere, pero fue otra enfermedad la que impidió esta acción médica: "El hospital se movió de verdad de forma vertiginosa para poderle brindar su hígado. El hígado ya estaba en disposición, pero ella tenía neumonía, lo cual le impedía que se lo trasplantaran. Estaba en la espera de que esta infección cediera para poderla trasplantar y desafortunadamente su cuerpo ya estaba muy débil y ya no aguanto más".

En declaraciones también retomadas en las redes del programa Hoy, Finalmente, Rubén confesó que pese la tristeza que vive por la partida de su esposa, en este momento intenta resignarse con los designios de Dios: "Ella en su momento me dijo: 'papi si yo voy a quedar con alguna secuela, voy a quedar mal con algo, yo no quiero', por lo que le pedí a Dios que le concediera un milagro para lo que en su futuro fuera lo mejor para ella y Dios decidió llevársela y ese fue su regalo".

Y sobre su última voluntad antes de morir, reveló: "Estamos cumpliendo su deseo, no hubo velación. Ella quería que fuera cremada y después ella quiere que hagamos una fiesta con karaoke como a ella le encantaba ver su casa, llena de gente y amigos y que pusiéramos sus cenizas ahí para que ella pudiera disfrutar de esta fiesta la cual creo que haremos para enero porque ahorita (es mucha) la carga de trabajo".

"Ella me dijo: 'yo no quiero que dejes de hacer el espectáculo de Santa'. De hecho cuando me dieron la noticia a lo primero que pensé fue 'este es el último año que lo voy a hacer' y clarito escuché su voz que me dijo 'ni se te ocurra' y estoy seguro que ella está allá arriba, junto con Héctor Bonilla, alistando alguna función de teatro porque tenía una luz y un manto de amor que nos cubrió a todos y cada uno de los que la rodeábamos, seguramente estará esparciéndolo de forma celestial. Estamos tranquilos, en paz, toda la familia", finalizó.

Twitter @programa_hoy

Fuente: Tribuna