Salió del clóset: Tras volverse mujer, actor de Televisa rompe en llanto: "Te vas a morir de SIDA"

Ciudad de México.- Un reconocido actor y cantante, quien no solo triunfó en Televisa con una de las telenovelas más vistas de la historia sino que también participó en la banda musical, abre su corazón y revela lo complicado que fue salir del clóset y la dura reacción que tuvo su madre al enterarse de su orientación sexual. Se trata de Christian Chávez, exintegrante de RBD y quien protagonizó Rebelde durante todas las temporadas.

El histrión que dio vida a 'Giovanni Méndez' en la exitosa telenovela producida por Pedro Damián a principios de los 2000 (remake de la argentina Rebelde Way), estuvo 18 años en las filas de Televisa participando también en otros melodramas como Clase 406, sin embargo, no todo fue felicidad ya que en entrevista con Yordi Rosado habló de lo difícil que fue confesarle a sus padres que era gay luego de terminar con su primer novio, un hombre 10 años mayor que él.

Christian Chávez estuvo en RBD

El histrión de 39 años, quien se ha transformado en mujer varias veces y vive plenamente su sexualidad, además de promover los derechos de la comunidad LGBTQ+, señaló al borde del llanto que su madre lo corrió de su casa cuando le dijo que era homosexual. "Les dije: ‘Papá, mamá, soy gay’. Dije: '¿Cómo puede ser que las personas que más me aman no sepan quién soy yo de verdad?'. Era muy importante para mí que las personas que más me amaban supieran quién era yo porque si no sabían esa otra parte de mí... tenían que saberlo", contó.

"En ese momento mi mamá me corrió de la casa. Me dijo que me iba a morir de SIDA, que Dios no me quería así. Mi mamá era muy religiosa", dijo rompiendo en llanto. Y al cuestionarlo sobre la reacción de su padre, comentó: "Mi papá como que se quedó en shock, pensó que era como una moda. Me dijo algo que me lastimó: 'Que no se te note, aquí no nos traigas a nadie' y pues obviamente fue un proceso de 10 años en el que empezaron a entender".

Christian Chávez con sus papás

El cantante aclaró que luego de que lo corrieran se fue a casa de un amigo, sin embargo, horas después su madre le llamó para pedirle que volviera y él accedió. Por otra parte, Christian habló sobre cómo descubrió que era gay, asegurando que desde pequeño se dio cuenta que sus gustos y conductas eran diferentes a las de los otros niños: "Eso para mí fue muy difícil porque cuando yo estaba más chavito, pues sí era más afeminado. Fui un niño muy consentido, cariñoso. Desde chavito sabía que no me gustaba el fútbol, que me gustaba más el arte, pintar, cantar y bailar".

Al respecto de cuándo surgió su atracción por los hombres, el actor reveló que fue desde su infancia al ver ciertas caricaturas como He-Man y ThunderCats: "Yo sí lo sentí desde muy chico. Yo creo que cuando vi He-Man. Pésimo el corte de pelo que tenía He-Man, pero cuando le vi los músculos dije... Yo no quiero culpar a los que hacían las caricaturas de esa época, pero estaban musculosos todos", aseguró entre risas, añadiendo que fue un par de meses después que dio su primer beso a uno de los compañeros de su hermana tras invitarlo a "practicar para cuando besaran a sus novias".

