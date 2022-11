Se desfiguró: Tras divorcios y fracaso en TV Azteca, exactriz de Televisa vuelve con dolorosa noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien cuenta con 34 años de carrera en Televisa y que el año pasado hizo su debut en TV Azteca, sorprendió a sus seguidores pues hace algunas horas reapareció y compartió una dolorosa noticia. Se trata de Laura Flores, quien confesó en una reciente entrevista que se encuentra "desesperada" debido a que su esposo Matthew Flannery padece una extraña enfermedad que lo tiene muy delicado.

La nacida en Tamaulipas saltó a la fama luego de participar en entrañables melodramas de San Ángel como El derecho de nacer, Clarisa, El alma no tiene color, Marisol, Gotita de amor, Piel de otoño, Tres Mujeres y Cómplices al rescate. Sin embargo, tuvo que dejar la televisión mexicana en 2012 debido a que recibió amenazas del narco y decidió mudarse a Estados Unidos, donde tuvo la oportunidad de trabajar en Telemundo.

Laura, quien ha sido señalada por un presunto abuso de cirugías y presuntamente acabar 'desfigurada', ha regresado a trabajar a Televisa en novelas como Soltero con hijas y Fuego Ardiente mientras que el año pasado debutó en el Ajusco siendo parte del reality MasterChef Celebrity México, donde fracasó y no logró llegar a la gran final. Recientemente la también exconductora del programa Hoy estremeció a sus fans al compartir que su actual esposo está hospitalizado en estado delicado.

A través de una entrevista exclusiva con la revista TVyNovelas, Flores compartió detalles del diagnóstico de Matthew, quien sufre de la Enfermedad común variable de inmunodeficiencia la cual ha dañado severamente su hígado y su páncreas y por ello su vida está comprometida: "Tiene una deficiencia genética... Los médicos siguen buscando y buscando y eso a mí me tiene un poco desesperada porque digo: '¿qué más quieren?, sólo denle un medicamento para que sane y ya'".

La también cantante, quien incluso rompió en llanto al hablar de su esposo en el programa Ventaneando, explicó que desde que se casó con Matt hace 3 años, ya son varias veces en las que su sistema inmunológico ha fallado pero en esta ocasión ha sido más crítico: "Entra y sale del hospital a cada rato, si se estabiliza sale, y si se desestabiliza entra, es muy duro, así hemos estado los últimos meses, no ha sido un año fácil", expresó.

Ya para finalizar, Laura comentó que aunque los costos para atender la enfermedad de su esposo son enormes cuentan con un seguro de gastos médicos que lo cubren y cerró hablando maravillas de Flannery, asegurando que de todos los esposos que ha tenido, él es el mejor: "Sí, ironías de la vida… el hombre más bueno que he conocido, el hombre que nunca me ha dicho que no a nada, tanto en el aspecto emocional como financiero, con mis hijos y con todo, es el único hombre que me ha tratado como una reina".

