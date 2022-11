Shock en la música: Tras cirugía, afamada cantante deja de caminar: "Tuve complicaciones"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- En meses recientes, una afamada rapera se sometió a una cirugía con la finalidad de combatir una molestia en la espalda; sin embargo, todo parece indicar que las cosas no salieron según lo esperado, ya que, en el proceso de recuperación dejó de caminar, hecho que la celebridad dio a conocer durante la jornada de este lunes, 28 de noviembre, a través de sus rede sociales.

Se trata de Iggy Azalea, quien el día de hoy se sinceró con sus seguidores en Twitter, donde reveló que al someterse a la intervención quirúrgica, los médicos le aseguraron que se trataría de un procedimiento sencillo; sin embargo, esto no fue así, hecho del que terminó por enterarse durante la recuperación, al notar que ya no podía caminar: "(El procedimiento) no terminó siendo muy sencillo porque tuve complicaciones con mi recuperación", aseguró la estrella musical.

Iggy Azalea fue operada por un dolor de espalda

Créditos: Internet

La intérprete de Black Widow, Kream, Sally Waler, Pretty Girls, Go hard of go home, Work y Sip it, reveló que el proceso de recuperación fue mucho más doloroso de lo que los expertos le mencionaron, incluso reveló que las molestias, luego de los primeros días de cirugía fueron tales que recuerda muy poco: "Terminé en la cama conectada a un millón de máquinas. Tenia tanto dolor que los primeros tres días de recuperación en realidad... no puedo recordar nada en absoluto".

Entonces... ¿esto significa que Iggy no volverá a caminar? Esto no es del todo cierto, si bien, la famosa no tuvo movilidad durante la primera etapa de su recuperación, esto se limitó únicamente a las primeras tres semanas. Según información de la famosa, en aquellos días únicamente caminaba para ir al baño, cosa que terminó por debilitar su cuerpo rápidamente: "No caminé excepto para usar el baño durante tres semanas y te sorprendería saber lo débil que puedes volverte cuando en realidad no te mueves. Sucede muy rápido", declaró la nominada al Grammy.

Iggy Azalea demoró hasta tres semanas en recuperarse

Créditos: Internet

Cabe señalar que, a partir de ahora, Iggy tendrá que recorrer un proceso de rehabilitación, pero se estima que pueda recuperarse por completo para la temporada navideña. Según algunos informes, Azalea terminó en esta situación debido a que dio un gran show durante dos veranos seguidos, lo que a la larga le ocasionó un fuerte dolor en la espalda, por lo que tuvo que recibir atención médica.

Fuentes: Tribuna