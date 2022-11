Tenía cáncer: Muere querido actor y TV Azteca se viste de luto; filtran dura súplica antes de morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de anunciarse la muerte del primer actor Héctor Bonilla el pasado viernes, las televisoras se visten de luto y le rinden emotivos homenajes. Además del programa Hoy de Televisa, los matutinos Sale el Sol de Imagen Televisión y Venga la Alegría de TV Azteca recordaron su importante trayectoria artística en cine, teatro y televisión, además de que sus hijos revelaron la súplica que les hizo al complicarse su salud previo a su fallecimiento.

Tras ser diagnosticado con cáncer hace 4 años, el actor de 83 años acumuló créditos en cine, teatro y televisión, destacando en telenovelas como Señora, Agua y aceite, Mirada de Mujer: El Regreso y Belinda, todas en el Ajusco. También se desarrolló como productor y dirigió en el melodrama de Las Estrellas Mi marido tiene familia en 2017. Ya a finales del año pasado se había difundido la noticia falsa de su muerte, sin embargo, su hijo la desmintió.

Luego de que su familia señalara que perdió la vida "en su casa" y "en paz", en Venga la Alegría mostraron una entrevista exclusiva para el matutino del 2019, en la cual él habla de su diagnóstico con Flor Rubio. "Una lucha frontal y si me muero, me muero... tan sencillo como eso. Espero vivir más siempre que haya salud, lucidez y forma de aprender con h intermedia lo que te da la vida. No hay quimioterapia para el riñón, hay un equivalente que es el tratamiento que me dan", señaló entonces.

Por otro lado, en entrevista para Sale el Sol, los hijos de Héctor, Sergio y Fernando, abrieron su corazón a tan solo tres días del fallecimiento del reconocido actor y aseguran que pese a que están tristes, toman con calma su deceso: "Estamos evidentemente muy tristes, pero también muy tranquilos porque fue una despedida, una transición muy dócil, y bueno, mi padre tenía muchos padecimientos y creo que fue de la mejor manera".

También recibió el diagnóstico del cáncer hace 4 años y al principio parecía que era algo fulminante y tuvimos 4 años de disfrutarlo y de prepararnos todos, inclusive él, para el final", dijo Fernando.

Por su parte, Sergio recordó la forma en que el artista los educó: "Mi padre nos educó con el ejemplo, en lo que refieres pues fue un tipo tenaz, puntual, tenía mucho de mi abuelo, al que nosotros no conocimos, porque murió cuando mi padre era muy joven, pero mi abuelo era un hombre de carácter muy férreo, un tipo extremadamente disciplinado (...) por cierto, mi abuelo fue el que nació en Tela de Ocampo, mi papá nació en la Ciudad de México, pero la mayoría de la gente tiene mal esa información", señaló.

A su vez, Sergio agregó: "Mi padre pudo combinar esa tenacidad y esa disciplina con una actitud muy amorosa hacía sus hijos y todo el mundo (...) era muy cuidadoso de procurar su quehacer, procurar su diversión, y al mismo tiempo jamás incumplir sus responsabilidades, y ese equilibrio yo creo que era lo que más lo definía". Y sobre cómo está su madre Sofía, Fernando aclaró: "No me atrevería a poner palabras en su boca, pues imagínate, mi mamá y mi papá eran siameses, estaban pegados todo el tiempo".

Fu ahí que ventiló la última súplica que les hizo su padre antes de fallecer, pues era algo que lo preocupaba mucho: "Lo que sí puedo decir al respecto es que mi padre se fue en paz, en muchos sentidos, creo que mi padre no se quedó con nada por hacer, sin deberle nada a nadie, se fue con la tarea hecha. La única preocupación con la que se fue mi padre es que no dejáramos a mi mamá sola, era lo único que le angustiaba y me lo repetía constantemente".

"Yo creo que está tranquila, eso es lo que yo percibo, por cómo se dieron las cosas, pero la mejor manera de honrar a mi papá es apapachar a mi madre", añadió. Finalmente, Sergio invitó a todos los seguidores, amigos y conocidos de su padre a acudir al homenaje que se le brindará al actor este lunes: "Estamos muy agradecidos con la Secretaría de Cultura, estaremos despidiendo a mi padre en este evento a las 5 de la tarde en el Palacio de Bellas Artes, y evidentemente es bienvenida cualquier persona que quiera acercarse a manifestar su cariño o lo que quiera decir respecto a mi padre".

