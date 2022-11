Tras 27 años retirado de TV Azteca, exgalán de Televisa llega a 'VLA' enfermo y desahuciado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien trabajó durante décadas en Televisa y que hace 27 años realizó su primer y único proyecto en TV Azteca, estremeció a todos los televidentes debido a que este lunes 28 de noviembre reapareció en el programa Venga la Alegría al borde de la muerte. Se trata de Andrés García, quien en los últimos días ha estado grave de salud debido a la cirrosis que se le detectó meses atrás.

El histrión nacido en República Dominicana lleva varios años retirado del cine y la televisión pues ha preferido dedicarse a descansar en su casa de Acapulco luego de que grabara su último melodrama El cuerpo del deseo en 2005 con Telemundo. Don Andrés se dio a conocer por participar en novelas del Canal de Las Estrellas como Velo de novia, Tú o Nadie, Herencia Maldita, Mujeres engañadas y El Privilegio de Amar.

Hace una semana su última esposa Margarita Portillo dejó helados a los seguidores del actor al revelar que se estaba "muriendo" debido a que había tenido una recaída de salud que lo llevó a estar hospitalizado. La señora explicó que García fue encontrado tirado y casi inconsciente en su casa, que presenta un cuadro de anemia muy complicado y que además estaba teniendo muchos cambios de humor y que había estado violento.

Andrés García está muy delicado de salud

Sin compartir muchos detalles, Margarita confesó que el actor de la novela Con toda el alma en el Ajusco estuvo consumiendo "sustancias ilícitas" pese a que ya tiene un terrible daño en el hígado (cirrosis) pero no quiso revelar la identidad de la persona que se las proporciona y ahora es un periodista quien confirma que don Andrés volvió a probar la cocaína. Se trata de su amigo Hanzel Zarate, quien en exclusiva con VLA contó todos los detalles de la terrible situación que vive el famoso.

El periodista explicó que hace unos días el patriarca de la familia García se comunicó con él muy molesto debido a que su hijo Leonardo García aseguró que Margarita lo tenía casi "secuestrado" y le pidió que lo desmintiera: "Él me lo dijo 'Leonardo nunca me ha apoyado, no ha visto por mí y me duele que se metan con mi familia', refiriéndose a Margarita". Además detalló que ni Leo ni ninguno de sus otros hijos está pendiente de él como lo hace su esposa.

Bien o mal la única que sigue estando al pendiente de Andrés es Margarita".

Hanzel también explicó que solo es una hermana de Andrés la que ha estado pendiente de su salud y cerró la entrevista confirmando que es verdad que el histrión otra vez probó las drogas: "Los doctores dijeron que lo que tenía era normal cuando una persona tenía sobredosis, ella mandó a hacer el antidoping y hoy miré los resultados, sí dio positivo a cocaína y el cuadro se agravó con la neumonía y la cirrosis".

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria