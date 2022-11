Tras pleitos y perder exclusividad con Televisa, actriz anuncia la llegada de su nuevo 'hijo'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber tenido un fuerte pleito con una famosa y tras haber perdido su exclusividad con Televisa, pese a haber laborado ahí durante muchos años, esta querida actriz sacude a sus más de 5 millones de seguidores en Instagram, después de anunciar que la llegada de un nuevo integrante a su familia, ¿quieres saber de quién se trata? Entonces, no dejes de leer porque en las siguientes líneas te enteras.

Se trata de Consuelo Duval, quien años atrás puso en pausa su amistad con su compañera de trabajo, Lorena Garza, debido a un malentendido que surgió entre las dos. Según declaraciones brindadas por la propia intérprete de 'Federica P. Luche', para Ventaneando, ambas discutieron porque cuando la madre de Pali y Michel Duval salió de Televisa, hubo quienes hablaron de ella a sus espaldas y, por alguna razón, consideró que la actriz de 'La Nacasia' había sido una de ellas.

Fotografía de Consuelo Duval

Afortunadamente, las cosas se solucionaron y, actualmente, ambas regresaron con sus personajes de 'las nacas' para encantar al público de la empresa de San Ángel con el programa de comedia Tal para cual. Si bien, Consuelo se ha mantenido con mucho trabajo encima, entre sus apariciones en El Retador y como conductora e Master of the Make Up México, Duval encontró un momento para hacer crecer a su familia.

Para quienes no lo sepan, la histrionista del Privilegio de Amar es una amante de los animales, pero sobre todo de los perros, lo que la ha llevado a albergar hasta a 10 caninos en su casa, todos ellos adoptados de la calle y a quienes tiene en optimas condiciones. Resulta ser que, el pasado jueves, 24 de noviembre, un nuevo miembro se unió a la manada comandada por Consuelo Duval y se trata de un pequeño mix de chihuahua.

Según declaraciones brindadas por Consuelo en su cuenta oficial de Instagram, ella se encontró con el pequeño en una carretera, de camino a Aguascalientes y, al verlo solo y asustado decidió adoptarlo: "El mero Día de Gracias la encontré. Hicimos una parada rumbo a Aguascalientes y la vi, le pregunté a la encargada de los baños si era de ella y respondió que la acababan de aventar ahí porque tenía 'el bicho'. Se imaginan el dolor y la angustia de este bebé que no entendía por qué su familia la abandonaba. No podía dejarla, no me lo perdonaría nunca".

Nuevo perro de Consuelo Duval

Créditos: Instagram @consueloduval

Afortunadamente, Consuelo Duval tiene un gran corazón y llevó a la pequeña al veterinario, donde le informaron que se recuperará rápidamente, lo que provocó que varios famosos se enternecieran por la buena obra de la famosa, quienes no dudaron en compartir algunas ideas para el nuevo nombre de la canina, entre ellas resalta Kika Edgar, quien pidió que la llamaran 'Petunia', mientras que Cecilia Galliano optó porque le pusieran 'Esperanza'.

