Tras separarse de Ben Affleck, Jennifer Lopez hace fuertes declaraciones: "Creí que moriría"

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado mes de agosto, todo Estados Unidos suspiró por la boda de ensueños de Jennifer Lopez y Ben Affleck, misma que se celebró en la finca del actor en Georgia; sin embargo antes de que ambos se dieran el sí definitivo en una ceremonia rodeados de amigos y familiares, ambos tuvieron que pasar por una prueba, de la cual muchas parejas ya no logran levantarse.

Como muchos sabrán, J Lo, y el actor de La liga de la justicia, mantuvieron un tórrido romance en el año 2002, después de que ambos protagonizaron la cinta Gigli y aunque el romance iba viento en popa, la intérprete de On the floor, declaró que hubo una gran cantidad de personas que, en realidad, no se sentían muy a gusto con dicha relación a esto se le puede sumar el constante acoso de la prensa, por lo que ambos terminaron por separarse de manera definitiva en el 2004.

Boda de Ben Affleck y Jennifer Lopez

Si bien la protagonista de Experta en Bodas y Cásate conmigo abrió su corazón y contrajo nupcias con otros hombres, incluido Mark Anthony, parece ser que el corazón de ella no dejaba de pertenecerle a Ben, hecho que, de alguna manera, confirmó durante una entrevista para Zane Lowe, donde declaró: "Fue muy doloroso después de que nos separamos. Una vez que cancelamos esa boda hace 20 años, fue la angustia más grande de mi vida. Sinceramente sentí que iba a morir", aseguró la famosa.

La actriz de Una boda explosiva continuó relatando: "Me envió en una espiral durante los siguientes 18 años en los que simplemente no podía hacerlo bien. Pero ahora, 20 años después, tiene un final feliz. Tiene el final más 'nunca sucedería en Hollywood'", concluyó la Lopez. El mes de abril del 2021, el medio estadounidense, Page Six reveló que Lopez y Affleck habían regresado, contra todo pronostico.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en el año 2002

Esta nueva oportunidad que la vida les dio a ambos fue aprovechada por Jennifer quien declaró en la entrevista anteriormente citada: "Nos capturamos en este momento. Cuando me reuní con el amor de mi vida y decidimos que estaríamos juntos para siempre... quise proyectar esto en mi nuevo álbum (This is me... now). Este amor existe. Este es un amor real", exclamó Jennifer, quien se ha dejado ver más enamorada que nunca.

