Tras ser tachada de 'interesada', exactriz de Televisa vuelve ahogada en llanto y manda mensaje

Ciudad de México.- Durante las primeras horas de este lunes, 28 de noviembre, una que afamada actriz y comediante que trabajó por muchos años en Televisa, reapareció al borde del llanto; mientras enviaba un doloroso mensaje; sin embargo, es posible que esto no haya conmovido del todo a sus más de 143 mil seguidores en Twitter, ya que, hubo quienes la tacharon de 'interesada' por presuntamente intentar quedarse con el dinero de su marido.

Se trata de Florinda Meza, quien es principalmente conocida por su trabajo como 'Doña Florinda' en la serie de televisión, La Vecindad del Chavo, así como también por aparecer en otras producciones dirigidas por quien fue su esposo durante varias décadas, Roberto Gómez Bolaños, entre ellas se puede mencionar El Chanfle, El Chapulín Colorado y Los caquitos, pero... ¿por qué lloraba la famosa?

Resulta ser que el día de hoy, su esposo de toda la vida, a quien la comunidad artística denominaba cariñosamente como 'Chespirito', cumple su octavo aniversario luctuoso, número que ya de por sí, era sumamente importante para Roberto Gómez Bolaños, tan solo hay que recordar que el 'Chavo' vivía en el número ocho de su vecindad, hecho que la propia Florinda resaltó en el conmovedor discurso que dio por el día conmemorativo de su marido.

El clip comienza con algunas fotografías en blanco y negro de Roberto, mismas en las que se le podía ver mucho más joven, para luego abrir paso a la propia Florinda, quien declaró: "Qué pérdida tan grande... Siempre me gustaron las matemáticas y el 8 es mi número predilecto. Cuando yo era niña decía: 'El ocho es hermoso porque son dos bolitas, pero si acuestas al ocho es infinito y si lo pones paradito es el reloj de arena de los números'", Florinda cambió el tono alegre para aseverar: "Ahora no me parece tan festivo".

Meza declaró que si bien, muchas personas extrañan a Gómez Bolaños, para ella el dolor es aún más grande, para posteriormente contar una anécdota sobre cómo eran sus mañanas cada día: "Cada mañana, frente a su foto, así como le hacía yo antes, le digo: 'Buenos días mi alegría' y casi me parece escucharlo decir: 'Buenos días mi dulce amanecer'. También como lo decía en vida de él, le digo: 'Hoy te amo más que ayer' y él me contestaba: 'Sí, pero yo te amo más que tú a mí'".

Florinda Meza cerró el mensaje diciendo que siempre lo recordaría "gran amor", a su vez le agradeció por hacer que su vida "fuera más interesante"; sin embargo, como se mencionó en un comienzo, esto no conmovió a sus fans quienes comenzaron a atacarla porque presuntamente, ella no permite que retransmitan los capítulos del Chavo del 8 en Televisa, porque quería quedarse con el dinero de las regalías, hecho que ella negó por completo.

Yo no tuve nada que ver. El hijo de Roberto y Televisa tienen que ponerse de acuerdo para que regresen los programas; como co-escritora de la serie, soy la primera que desea que suceda pronto. Te doy las gracias por amar a mi Rober y por seguirlo, gracias por ser de los buenos", declaró Florinda

