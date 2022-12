Adiós 'Ventaneando': Tras 28 años al aire, Chapoy anuncia su nuevo proyecto fuera de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La periodista de espectáculos Pati Chapoy, quien ha estado 28 años en las filas de TV Azteca, deja en shock al anunciar en plena emisión de Ventaneando que estrena un nuevo proyecto fuera de la empresa. La titular del programa de espectáculos confirmó que a partir del próximo 1 de diciembre estrena su propio canal de YouTube, luego de que desde hace algunas semanas 'advirtiera' que estaba cocinando algo para el público.

"A partir del próximo 1 de diciembre, que es el jueves de esa semana, vamos a subir a YouTube el canal de Pati Chapoy. A través de este canal quiero platicarles que voy a hacer entrevistas y vamos a transmitir muchas de las entrevistas completas que hemos hecho en Ventaneando pero... como el sello de Pati Chapoy es ventanear, vamos a transmitir también en el tiempo comercial lo que estamos haciendo nosotros", dijo. "Qué peligro, nos van a meter a la cárcel", dijo Daniel Bisogno. "¿Con micros abiertos Pati?", preguntó Linet Puente algo nerviosa.

Cabe recordar que a principios de noviembre la jefa y creadora de Ventaneando ya había presumido que estaba preparando un proyecto con el empresario y dueño del Ajusco Ricardo Salinas Pliego, pues se dejaron ver desde un set improvisado de grabación. La periodista aparecía entrevistándolo y precisamente ese es el material con el que estrenará su canal este próximo jueves, donde el magnate mexicano hablará de su carrera, sus polémicas, su llegada a Twitter y demás temas personales.

Tras pedir a la audiencia que se suscribiera a su canal de YouTube para ver la entrevista en unos días, llamó la atención que aunque este proyecto será bajo su firma y no la del Ajusco, Chapoy de igual forma buscó incluir a Ventaneando no solo con entrevistas, sino con el detrás de cámaras en la famosa sala de espectáculos, lo que provocó los nervios de Pedro Sola, quien primero dijo que no quería estar, pero ella le avisó que era obligatorio. Posteriormente, Linet le preguntó a Pati porqué tuvo la idea de abrir el canal.

"Precisamente para que el público de Ventaneando tuviera la posibilidad de ver en otro momento lo que pasa aquí", señaló. Y Sola agregó: "El público que le gusta estar metido en redes todo el tiempo ahora nos va a poder ver allí". Pati después lo corrigió: "y a ti también", a lo que él respondió:" No, yo no quiero", pero Pati no se la dejó pasar: "Aunque no quieras Pedrito porque durante el tiempo comercial grabaremos ese espacio para subirlo". "Yo que no digo ninguna tontería", dijo sarcásticamente el conductor mientras que Bisogno finalizó burlándose de su colega por su error de la mayonesa: "tú que no confundes las marcas".

