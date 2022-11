Christian Estrada es detenido y llevado al Reclusorio tras quitarle hijo a Ferka; de esto se le acusa

Ciudad de México.- Hace varias horas se confirmó que el polémico modelo Christian Estrada fue detenido luego de que el pasado sábado 26 de noviembre intentara quitarle su hijo a Ferka de forma ilegal, por lo cual se abrió una carpeta de investigación en su contra. La pareja tiene apenas un par de meses separados luego de haber iniciado un romance en el 2020 y haberse comprometido en matrimonio durante el verano de este 2022.

Como se recordará, fue el pasado fin de semana cuando la actriz mexicana de 36 años denunció que el exnovio de Frida Sofía se había llevado a su bebé Leonel de forma ilegal luego de acordar verse en una plaza comercial para la convivencia del menor. Pero por fortuna, Ferka solo estuvo separada unas horas del menor pues las autoridades intervinieron y ahora se sabe que Christian se encuentra tras las rejas debido a que ya fue acusado de varios delitos.

Me cité con él a las 10 de la mañana y me plantó una emboscada con un falso abogado. El abogado Alan me agredió físicamente. Tengo testigos", relató Ferka en sus historias de Instagram.