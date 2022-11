Ciega y divorciada: Tras casi morir y 40 años en Televisa, actriz da inesperada revelación en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida protagonista de telenovelas de Televisa, quien ha tenido serios problemas de salud en los últimos meses que la pusieron al borde de la muerte, reaparece en el programa Hoy y hace inesperada revelación que dejó en shock a todos. Se trata de Lety Calderón, quien próximamente vuelve a la pantalla chica en El Amor Invencible y dio vida a una mujer ciega en el inolvidable melodrama Esmeralda a finales de los 90.

Como se recordará, la actriz de 54 años ha acaparado titulares en meses recientes por haber sido hospitalizada varias veces por problemas de salud. Incluso, en la última ocasión que fue intervenida de emergencia, la actriz de telenovelas como Yo compro esa mujer, Valeria y Maximiliano, La antorcha encendida y Laberintos de pasión contó que pensó que iba a morir de un infarto, por lo que al recuperarse de inmediato dejó listo su testamento para no dejar desamparados a sus hijos Luciano y Carlo, hijos de su expareja Juan Collado, de quien se divorció hace más de una década y actualmente está preso.

Ahora, Calderón dio una entrevista exclusiva al programa Hoy en la que habla de la inesperada acción que le inculcó a sus dos hijos, sobre todo durante las épocas decembrinas: "Yo desde chiquititos les dije 'les compro lo que quieran, cualquier juguete, si me sacan 4', entonces hasta la fecha ya saben que si quieren que les compre algo, un suéter, me sacan 4 suéteres para regalar, y ellos solitos ya ellos propiamente están acomodando su clóset, o cosas, y me dicen ‘mamá esto ya no, para los niños', nada tiramos, nosotros no se tira nada", reveló.

Lety Calderón y sus hijos Luciano y Carlo

Por otro lado, la actriz aprovechó el momento para resaltar que en el mundo hay tiempos difíciles y por eso es momento de hacer donaciones importantes: "Aún en pandemia fuimos a dejar, y recuerdo, con toda humildad lo digo, una camioneta completa de ropa, juguetes, cosas así, libros, cuadernos, lápices, todo eso, a un orfanato de niños que nos queda cerca, una casa hogar, y no pudimos entrar, pero ellos cargaron todo, yo no cargué nada, les dije 'órale, entre los dos vayan cargando la bolsa, la bolsita, la caja, la cajota'".

Finalmente, la intérprete destacó que su idea siempre ha sido ayudar en la medida de lo posible a todas las personas que viven situaciones complicadas: "Sí, no hago demasiado, no puedo hacer mucho, pero lo que hago, lo hago con mucho amor, y siempre le dedico tiempo, sigo juntando ropa porque ya fuimos entregar a una casa hogar, donde la gran mayoría de la población era gente con alguna discapacidad, mujeres con discapacidad, y no sabes lo agradecidas que estaban de ver un muñequito, de ver un libro", finalizó.

Fuente: Tribuna