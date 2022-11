En televisión nacional, Will Smith justifica el golpe que le dio a Chris Rock: "Me perdí"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Pese a que casi se cumple un año desde que el actor Will Smith se volvió noticia internacional, el golpe que le dio al comediante Chris Rock sigue dando de qué hablar, no solo por las consecuencias que le dejó al recién ganador del Oscar, sino porque a la vez fue motivo para abordar asuntos de violencia en televisión abierta y claro, la importancia de la salud mental.

Si bien el protagonista de la serie El Príncipe del Rap ya había 'roto el silencio' y hasta le ofreció una disculpa al comediante y al público en general, recientemente abordó el tema durante la entrevista que dio al programa The Daily Show with Trevor Noah, el cual se transmite por Comedy Central, espacio donde aprovechó para hablar más abiertamente de los motivos que tuvo para haber reaccionado de esta manera.

Foto: Twitter

Chris Rock presentaba los premios Oscar en el Dolby Theater de Los Ángeles y creyó normal hacer un chiste sobre la esposa de Will Smith y su aspecto. Jada Pinkett Smith había anunciado anterior al evento que padecía alopecia y por ello, luce un look que deja ver su cabellera al descubierto. El comentario del comediante no fue del agrado del actor y de inmediato, subió al escenario para darle una cachetada en el rostro. Tras tomar de nuevo su lugar, le pidió de una manera brusca dejar de hablar de su esposa. El castigo fue un veto de 10 años de cualquier evento que La Academia organizara y claro, el hecho de casi perder proyectos importantes ara el actor.

Delante de las cámaras de televisión, el actor reconoció que aquel día había perdido los estribos, al tiempo que mencionó: "Esa era una rabia que había estado reprimida durante mucho tiempo", por lo que continuó justificando su actuar al declaró claro que aquel día él estaba consciente que "pasaba por algo" y sacar la ira contra el comediante fue lo único que en aquel momento se le ocurrió hacer.

"Esa fue una noche horrible como te puedes imaginar. Tiene muchos matices y complejidades, ya sabes, pero al final del día, simplemente... me perdí y supongo que lo que diría es que nunca sabes por lo que está pasando alguien", remarco.

Foto: Comedy Central

Pese a que no explicó que fue lo que lo orilló a desquitarse con el comediante, Will Smith solo se remitió a abordar que, cuando era niño creció en un núcleo familiar donde su madre era violentada y por ello, solo pudo reaccionar de esta manera; sin embargo, también dejó claro que no es la persona que quiere ser. "También creo que eso no es lo que eres. Creo que no se trata de quién eres. Creo que todo el mundo puede cometer un error", remató.

Días después del evento sucedido el pasado mes de febrero del año en curso, Smith fue captado en India donde se internó en un centro de rehabilitación que lo ayudó a lidiar con estrés y la ira, por lo que una vez que retornó a Estado Unidos siguió con este tratamiento que a su vez le permitió lanzar el proyecto Emancipation con l cual regresará a la pantalla chica.

"Esa fue una de las cosas más importantes para mí en los últimos meses, ya sabes, que tenía que perdonarme a mí mismo por ser humano", concluyó.

Fuente: Tribuna