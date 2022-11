Eugenio Derbez no se queda callado y le responde a Guillermo del Toro: "No vale la pena"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda de que, hoy por hoy, Guillermo del Toro es uno de los mexicanos más influyentes en la industria del cine en Hollywood a tal grado de que la Universidad Nacional de México (UNAM) le otorgó un doctorado en honoris causa por su impecable trayectoria en la industria del entretenimiento. Si bien, desde hace varios años el afamado cineasta reside y labora en Estados Unidos, esto no ha provocado que su divorcio del país que lo vio nacer, así como de intervenir cuando es necesario.

Como muchos sabrán, el pasado jueves, 24 de noviembre, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Amaac) publicó un comunicado, a través de Twitter informando que suspenderían por tiempo indefinido la convocatoria de los Premios Ariel 2023, lo que significaba que las películas producidas durante este 2022 en el país no podrían ser nominadas a los respetables galardones, a lo que Del Toro reaccionó comprometiéndose a que él se encargaría de poner el dinero faltante para que la ceremonia se llevase acabo.

Fotografía de Guillermo del Toro

Si bien, las intenciones del director del Laberinto del Fauno, El callejón de las almas perdidas, La forma del agua y Hellboy, eran positivas, hubo quienes comenzaron a agredirlo en Twitter, lo que provocó el descontento del famoso y declaró que no todo el cine mexicano estaba relacionado con Omar Chaparro y Eugenio Derbez, histriones que han destacado los últimos años por aparecer constantemente en las cintas producidas en México.

Hay voces nuevas y fuertes en el cine mexicano. Esas voces están atrapadas en los Arieles, la academia y los festivales, las mantienen vivas y urgentes. Si les parece alto el costo de una identidad, no se imaginan el costo de no tenerla. Los Bots solo reproducen esa protesta vacía de 'Todo el cine mexicano es de Omar Chaparro y Derbez o pretenden que sea todo un ataque político

SI bien, el comentario del Toro no parecía ser con fines de atacar a ambos histriones, los usuarios de Internet no pudieron evitar creer que se trataba de un ataque directo para ellos, ante esto, el medio estadounidense, Despierta América, se dio a la tarea de contactar al actor de CODA y No se aceptan devoluciones para averiguar su postura por esta situación, a lo que él respondió: "Tengo una muy buena amistad con Del Toro. Lo único que está diciendo es que nos dejen en paz a Omar y a mí; hay otros cineastas, que no solo es Derbez y Chaparro (...) Conociéndolo, no es una persona que se dedique a hablar mal de nadie. No vale la pena engancharse", aseveró Derbez.

