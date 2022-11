¿Habrá pleito? Shakira y Gerard Piqué se reencontrarán otra vez en los juzgados este día

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Para casi nadie es un secreto que Shakira y Gerard Piqué ya no son pareja e incluso, luego de más de 12 horas de audiencia, el exjugador del FC Barcelona accedió a que la cantante colombiana se llevara a sus hijos a Miami, ciudad de Estados Unidos donde vivirán a partir del 2023 y por lo que aparentemente, una de las condiciones fue que la mansión que ambos compartieron como familia sería para el culé quien tiene planeado vivir ahí con su actual pareja, la joven Clara Chía de 23 años de edad.

Pese a que no se han revelado si estas fueron en realidad las condiciones para que Piqué accediera a que Sasha y Milán ya no vivan en España, ahora se ha informado que la expareja se volverá a ver frente a frente en los juzgados con el fin de ratificar que la intérprete de temas como Monotonía, Te Felicito, Ojos así o Suerte será la que tenga la custodia de los menores de edad.

Foto: Twitter

Esta nueva cita que los reúna una vez más ya tiene fecha de realización y será el próximo 1 de diciembre en punto de las 09:30 horas, tiempo de España, donde ambas personalidades de la farándula y el deporte internacional llegarán, en compañía de sus representantes legales al Juzgado de Primera Instancia y de Familia Nº 18 de Barcelona donde supuestamente no solo ratificarán el convenio, sino que Piqué podría pedir una petición más para signar el documento.

Aunque las oficinas de Shakira y Piqué no han confirmado si solo es una ratificación o bien el exfutbolista puede llegar a cambiar de opinión, sí es un hecho que será la última vez que la expareja se vuelva a reunir y a partir de ese momento, los encuentros serán solo para que el exjugador pueda ver a sus hijos, ya que se informó, no hay una cáusala que limite las visitas sino que él podrá viajar a Miami y verlos cuando lo desee.

Antes de este encuentro, Shakira estuvo en el mismo espacio que su exnovio y hasta la familia de éste ya que ambos estuvieron en un torneo de beisbol de Milán, evento deportivo al que se dijo, la originaria de Barranquilla no había confirmado su presencia y por lo que al final causó incomodidad a Piqué. Esto fue aprovechado por la también compositora para hacerle una seña obscena, al cual disimuló con que se rascaba el rostro. Si lo insultó o no, tampoco ha sido confirmado por la cantante, lo cual podría no ocurrir.

Foto: Twitter

Viaje a Miami

Mientras la reunión con su expareja está a 'la vuelta de la esquina', la cantante viajó a Miami en compañía de sus hijos para conocer la casa donde vivirán de ahora en adelante, al tiempo que les mostró la que será su escuela, viaje que reportó la revista Lecturas quien se encargó de informar que la familia llegó el pasado fin de semana pero hasta ahora se desconoce si los menores de edad estarán unos días en Estados Unidos o regresarán a España con ella ya que se dijo, pasarán la última Navidad con su padre y la familia de este antes de mudarse de manera definitiva.

Paralelo a esta información, medios han mencionado que la pareja nunca tuvo una relación oficial y por ende, nunca hubo engaño ya que desde que se conocieron durante el Mundial de Sudáfrica 2010, ambos acordaron que sería una relación abierta y como tal, no estaban oficialmente juntos, lo que podría explicar que, pese a haber tenido dos hijos, nunca fijaron una fecha para llegar al altar. Las partes onvolucradas tampoco han abordado el tema pero se espera que también guarden silencio.

Fuente: Tribuna