Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy, martes 29 de noviembre: Predicciones del día según tu signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Entérate de cuál será la suerte de tu signo zodiacal este martes 29 de noviembre del 2022, según los horóscopos y las predicciones de hoy, compartidos por Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los espectáculos. En estos encontrarás mensajes para ti en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más.

Aries

Querido Aries, hoy te reencontrarás con una persona de tu pasado, quien fue muy importante en su momento. Es clave que no te centres en el pasado y que al mirarla seas agradecido; finalmente, podrás soltar.

Tauro

No dejes pasar más tiempo y ve al médico si sientes que tu salud no mejora, querido Tauro, así sabrás qué ocurre con tu cuerpo. Jugar con fuego no es bueno, y esos movimientos amorosos que haces te dejarán solo.

Géminis

Tu carisma y forma de ser tan especial atraerá a alguien nuevo que podría estar interesado en tener una relación seria contigo. En asuntos monetarios estás muy tranquilo, pues tus ahorros te respaldan ante los gastos fuertes.

Cáncer

Si el dolor de muelas persiste, es clave que asista al médico. No sea codo al momento de invertir en su salud, pues las cosas podrían ponerse peor y gastará más. En asuntos del corazón, todo marcha bien.

Leo

Si está soltero, es posible que un error lo haga permanecer así. No ha sido claro sobre sus sentimientos y eso causará muchos problemas con la persona que corteja; mejor dese un tiempo y piense bien qué quiere.

Virgo

Aparecen nuevos gastos que podrían desbalancear su día, pero pronto recibe un dinero que le deben. Esta clase de problemas le enseñará a enfrentar las situaciones pesadas con una mejor cara.

Libra

Tendrá duda sobre su talento en su trabajo; hable con alguien de confianza y verá que es más bueno de lo que cree. No se arriesgue en su relación si no ve futuro de verdad. Trate de meditar más.

Escorpio

Manténgase al margen de discusiones familiares y no tome partido, pues podría terminar embarrado en un asunto que no era de su incumbencia. Económicamente, la suerte está de su lado en esta semana.

Sagitario

Estos días todo se pintará muy romántico para los nacidos en el signo de Sagitario; una persona que está muy interesada en usted le pedirá verse de forma más frecuente, no tema arriesgarse. El amor llama a su puerta.

Capricornio

Para los nacidos en el signo de Capricornio viene un momento de mucho crecimiento laboral; una excelente oportunidad para que muestren de qué están hechos y toda la creatividad que cargan. No se hagan chicos ante las pruebas.

Acuario

Querido Acuario, en asuntos de dinero estás muy mal, ya que no mediste bien tus ingresos del mes. Descuida, un ser querido te ayudará a librar los gastos pendientes, pero es clave que madurez y veas tu realidad.

Piscis

Piscis, quizá sientas que hay mucho movimiento en tu trabajo y eso te estresará, pero en realidad no te afectará. Planeas una reunión con gente que quieres, verás que estar con esas personas te devolverá energía.

Fuente: Tribuna