Tragedia en Televisa: Tras 13 años en TV Azteca, actor llega a 'Hoy' de luto y con gran tristeza

Ciudad de México.- Un reconocido actor de telenovelas, quien inició su carrera en Televisa pero luego estuvo trabajando más de 13 años en TV Azteca, dejó sin palabras a los televidentes debido a que este martes 29 de noviembre llegó al programa Hoy de luto y con una gran tristeza. Se trata del talentoso Sergio Bonilla, quien a través de las cámaras del matutino habló por primera vez acerca de la lamentable muerte de su padre, Héctor Bonilla.

El también actor de doblaje comenzó su trayectoria en el medio artístico en la empresa de San Ángel cuando apenas era un niño y tuvo una participación especial en el melodrama La gloria y el infierno. En 1999 llegó a las filas del Ajusco donde realizó entrañables novelas como La vida en el espejo, La otra mitad del sol, Se busca un hombre, Alma Legal, Pasión morena, Vidas robadas, Bajo el alma y La otra cara del alma fue la última en 2012.

Luego se mantuvo alejado de la pantalla chica por varios años debido a que probó suerte en el cine y apenas este 2022 pudo retornar al Canal de Las Estrellas actuando en el melodrama Mujer de nadie al lado de Livia Brito, Marcus Ornellas, y más actores. También grabó un capítulo del unitario Esta historia me suena y la mañana de este martes 29 de noviembre apareció en el programa Hoy por segunda vez, pero lamentablemente por una dolorosa razón.

Como se recordará, Héctor Bonilla perdió la vida durante el pasado viernes 25 de noviembre tras 4 años luchando contra el cáncer de riñón y la tarde de ayer lunes el Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas para realizarle un homenaje póstumo. Antes de finalizar el evento, su hijo Sergio accedió a hablar con los reporteros del programa Hoy y otros medios para dar detalles sobre la partida del primerísimo actor y director mexicano.

Fue una transición muy tersa, muy pacífica, y pues, no concibo una mejor manera de morir".

El intérprete de 48 años de edad explicó que él, sus hermanos y la última esposa de su padre, Sofía Álvarez, tomaron la decisión de no realizar un funeral por lo que cremaron los restos del histrión tal como él lo pidió, sin embargo, no sabe qué pasará con la urna: "Sus cenizas están con su mujer, donde deben de estar, todavía no tomamos la decisión concreta de dónde reposarán finalmente", dijo tranquilo. Otras personalidades que estuvieron presentes en el último adiós a don Héctor fue Demián Bichir, con quien trabajó en TV Azteca.

Fuente: Tribuna