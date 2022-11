Tras 'hundir' a la familia real británica, Meghan Markle revela si se unirá a este reality show

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Después de su escandalosa salida de la familia real británica, las explosivas declaraciones de Meghan Markle en distintos medios de comunicación han puesto en aprietos en más de una ocasión a la realeza inglesa, sobre todo después de esa entrevista con Oprah Winfrey, donde reveló que fue víctima de racismo por parte de dos royals, aunque no dijo nombres, todas las miradas apuntaron a los actuales reyes de Inglaterra, Carlos III y Camilla Parker Bowles.

Parece ser que la actriz de Suits está podría hacer un nuevo movimiento que provoque que la familia Windsor estalle de irá y es que, desde hace varios meses han corrido rumores de que Meghan podría participar en un afamado reality show estadounidense, enfocado en las esposas más influyentes de California, conocido como Real Housewives of Berverly Hills, el cual es creado por el productor Andy Cohen, quien fue el invitado al podcast de Markle, Archetypes.

Meghan Markle revela si aparecerá en reality show

El productor de televisión aprovechó la oportunidad para reclutar a Meghan, informándole que muchas personas esperan que se una al show: "Estoy como, ella no se unirá a las 'Amas de Beverly Hills' todo el mundo", declaró el productor, sobre todo porque Markle no vive en esta glamurosa ciudad, sino que ella se encuentra a dos horas de distancia en Montecito, California. Dicha propuesta provocó que la Duquesa de Sussex estallara en risas.

Acto seguido, Meghan le comentó a Cohen que ella ignoraba por completo que la gente deseara que apareciera en Real Housewives of Beverly Hills, para luego proceder a bromear con el tema: "¿Quieres decir realmente que esta es mi audición para 'Real Housewives of Montecito'?, ¿Este es el momento?", a lo que el productor le respondió que, en caso de que ella aceptase, podrían construir una versión del espectáculo entorno a ella.

Meghan Markle y Harry Windsor lanzarán su docuserie en Netflix

Si bien, la duquesa de Sussex no profundizó mucho más en el tema, la realidad es que al final del día no confirmó si aparecería o no en Real Housewives of Beverly Hills, pero afortunadamente para sus fans, no tendrán que esperar demasiado por echar un vistazo a la vida íntima de Meghan y Harry, ya que, próximamente, Netflix lanzará una docuserie sobre sus vidas, aunque hasta el momento no han confirmado el nombre o la fecha de lanzamiento.

