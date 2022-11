Tras saber que Christian Estrada llevará su proceso en libertad, Ferka aparece ahogada en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la tarde de este martes, 29 de noviembre, Ferka brindó una entrevista para varios medios de comunicación, incluida la revista de TV Notas, en donde su abogada informó que Christian Estrada llevará su proceso en total libertad por el presunto rapto de su hijo y violentar a la famosa. Frustrada por esta situación, la estrella de televisión comenzó a llorar, sin importar que se encontrara frente a las cámaras, hecho que, parece ser, no le agradó del todo a su representante legal.

Como muchos sabrán, el pasado sábado, 26 de noviembre, estalló el escándalo de que Ferka, Christian y su hijo se reunieron en una plaza comercial; sin embargo, aunque se encontraban en un lugar público, esto no habría impedido que le participante de Guerreros 2021 agrediera, con la ayuda de otro hombre, a la famosa, esto con la finalidad de llevarse al pequeño que ambos procrearon. Si bien, el menor ya se encuentra con su madre, la concursante de Las Estrellas Bailan en Hoy levantó una denuncia en contra de quien alguna vez fue el hombre de su vida.

Christian Estrada y Ferka

A raíz de esto, Christian no fue detenido y se habló sobre la posibilidad de ser enviado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México; sin embargo, esto no ocurrió así, ya que, durante la jornada de este martes, la abogada de Ferka fue entrevistada por la prensa, en esta ronda de preguntas y respuestas trascendió la noticia de que el actor llevaría su proceso en total libertad, incluso reveló que sí él lo deseaba podía salir de México.

La representante legal también hizo otras revelaciones, entre ellas relató que la Fiscalía se encontraba investigando cargos como la sustracción del menor y el altercado, así como también se le perseguía por otros delitos que no estarían relacionados con su relación con Ferka: "Claro, todo esto entra como parte (de la investigación). La violencia se va a clasificar. Sustracción del menor y el altercado. Todo se va a la lista de la Fiscalía. Por ahora sigue la investigación. Por ahora, (Christian) puede hacerlo, él puede salir del país.

Ferka y su abogada son captadas por la prensa

Créditos: TV Notas

Por su parte, Ferka estalló en llanto, porque su expareja llevaría el proceso en total libertad y señaló que Christian no tenía un domicilio fijo, hecho que le aterraba en caso de que se llevase a su hijo: "Recordemos que no tiene un domicilio, no tiene trabajo, ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde? ¿En mi casa? Ahí vivía antes. ¡Qué difícil! ¿Qué quieres que te diga? mi vida sigue y no lo voy a hacer, soy una mujer que trabaja, que es alegre. Vivir con este pavor es horrible", señaló la estrella.

Ante estas declaraciones, la abogada de Ferka le pidió discretamente que se detuviera, a lo que ella obedeció, finalmente, ambas se marcharon hacía la camioneta de la bailarina, donde se vio a la representante darle algunas instrucciones de las cuales el público no pudo enterarse.

