Tras ser despreciada en Televisa por 'vieja', actriz estremece a sus fans tras ser hospitalizada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos años, una afamada villana de telenovelas de la empresa de San Ángel, paralizó a sus fans tras mudarse a Telemundo, debido a que, presuntamente, las ofertas de trabajo eran cada vez menores, ya que, Televisa le estaba dando mayor prioridad a las nuevas camadas de actrices, esto según las declaraciones de la propia famosa para Infobae. Si bien, la estrella de televisión continuó triunfando por otros medios, este martes, 29 de noviembre, estremeció a sus fans tras publicar una fotografía donde se le ve hospitalizada.

Se trata de Mariana Seoane, quien intentó tener una carrera en el mundo del modelaje, pero la vida le tenía preparado otro camino, ya que, después de asistir al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), descubrió que tenía un gran talento para la actuación, mismo que explotó al máximo con melodramas como Retrato de Familia, Los hijos de nadie, Amor Gitano, Tres mujeres, Mañana es para siempre, Por ella soy Eva, Hasta el fin del mundo y Mañana es para siempre.

Fotografía de Mariana Soeane

Para el 2016, Mariana debutó en Telemundo con El Chema y continuó en otras producciones alusivas como El señor de los cielos. A su vez, la histrionista desarrolló una exitosa carrera en la música, donde ha cantado éxitos como Te vas, Me equivoqué, Noches de Estrellas, Mermelada y Que no me falles tu. También ha hecho colaboraciones con bandas como La Sonora Santanera y Los Ángeles Azules.

Pero no todo en la vida es trabajo y parece ser que la salud de 'La niña buena' estuvo comprometida en los últimos tiempos, ya que, durante la tarde de este martes, 29 de noviembre, la famosa compartió una fotografía en donde se le ve acostada en una cama de hospital, mientras utilizaba un collarín. Si bien, Mariana Seoane no reveló qué era lo que había ocurrido, sí aclaró que hubo una intervención quirúrgica de por medio y que por el momento está incapacitada para hablar.

Gracias por sus muestras de cariño y buenos deseos. Todo salió bien, gracias a todo el equipo médico, a las manos del cirujano, Héctor Aguirre (...) Mucho aprendizaje al pasar por este proceso, ya les contaré en cuanto pueda hablar. Un abrazo fuerte, hasta el alma

Mariana Seoane estremece a sus fans tras ser hospitalizada

Créditos: Instagram @laseoaneoficial

Esta situación alertó a todos los seguidores de Mariana, pero principalmente a sus colegas del mundo de la farándula, quienes no dudaron en desearle pronta recuperación, entre ellos resaltan Adrián Uribe, Alexis Ayala, Ana Bárbara, Renata Notni, José Ron, Raúl Méndez, Sandra Itzel, Malllany Marín, Sharis Cid, Mauricio Barcelata, Juan Solo, Chantal Andere, Lidia Ávila, Latín Lover, Fernanda Castillo, Sebastián Rulli y hasta Paquita la del Barrio.

Fuentes: Tribuna, Instagram @laseoaneoficial