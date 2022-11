"Ya no les servía": Adela Micha rompe el silencio al hablar de su despido de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La periodista Adela Micha, mediante su participación en el programa de YouTube, Tirando Bola, de Franco Escamilla decidió romper el silencio al recordar los motivos por los que fue despedida de Televisa, eso hace ya cinco años, pues fue cuando hicieron ajustes en el staff de periodistas con los que contaban en los respectivos noticieros.

Me corrieron gü** , pues porque ya no les servía. Yo creo que por eso corres a la gente, ¿O no? Creo que llegó un momento en el que ya no sumaba", dijo.

A pesar de su larga trayectoria en dicha empresa, Micha afirma que ella nunca llegó a pensar en el fin de su relación con Televisa, por lo que quedó sorprendida por esa decisión, la cual la llevó a emprender con su propio medio, tal es el caso de La Saga, la cual es transmitida a través de YouTube, donde goza de gran popularidad, al contar con invitados de todas las televisoras.

Ahí crecí, ahí me casé, ahí crecieron mis hijos, creo que era inminente, llegó el fin de dicha relación", argumentó.

Por otra parte, dijo que sintió miedo de terminar esa relación laboral, sin embargo, esa ruptura fue la causante de que saliera de su zona de confort, es por eso que ella se animó a ser cosas distintas ya con toda la libertad posible, pues cabe mencionar que con la apertura de su canal de YouTube comenzó a realizar entrevista a distintas personalidades que con Televisa no habría llegado.

Me asusté. Uno sabe cuando una relación está rota y yo creo que lo veníamos ya asimilando, ya no sentía la misma pasión por lo que hacía con la misma ilusión. Es como cuando hay un divorcio, duele, pero ya lo vienes trabajando", declaró Micha.

No obstante, tras ser despedida de Televisa, también le dieron las gracias en la radio, algo que le pareció sumamente extraño pues eran empresas distintas, sin embargo, esto no impidió a que ella aprovechara para darse unas vacaciones, por lo que al otro día se fue de viaje, al no contar con ninguna carga de trabajo, pero en planes del que sería su nuevo proyecto.

Fuente: Tribuna