Adiós 'Hoy': Tras despido de Televisa y vender joyas para vivir, conductora se une a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida exconductora del programa Hoy, quien fue despedida de Televisa hace unos años tras más de 50 años en sus filas, aparece en el programa Ventaneando de Pati Chapoy tras revelar que pasaba por momentos difíciles económicamente tras perder su empleo. Se trata de Talina Fernández, quien luego de las acusaciones contra su hijo Coco Levy por abuso, fue despedida del programa de radio que tenía y también acaba de ser eliminada de MasterChef Celebrity en TV Azteca.

Como se recordará, la llamada 'Dama del Buen Decir' fue despedida de San Ángel tras más de 20 años transmitiendo su programa Taliníssima, además de que también formaba parte del elenco del programa Hoy hace unos años. Tras salir de la empresa, y señalar que ni siquiera le habrían pagado la liquidación completa, Talina se integró al matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, pero también fue despedida.

Posteriormente, al quedarse sin trabajo en televisoras y radiodifusoras, la conductora empezó a vender sus bienes, como joyas y abrigos, para poder salir adelante, revelando que ha sido muy difícil por el valor sentimental que tenían para ella: "Mi abuelo celebraba cualquier cosa regalando joyas, y a mí me tocaron... pero ya las vendí... pues sin lana... y también vendí los abrigos, también vendí una casa que tenía en Tequesquitengo", contó.

Ahora, tras ser eliminada del reality de cocina MasterChef Celebrity, Talina reaparece en Ventaneando con su nieta María Levy, hija de la fallecida Mariana Levy, y comparte sobre su nuevo trabajo. María contó que guardó más de 17 años el dolor por la muerte de su madre, hasta que acompañó a su abuela Talina: "Cuando murió mi mamá no lloré, me paralicé y entonces como que me adjudiqué una responsabilidad que no me correspondía: 'Soy la niña de 9 años pero voy a ser fuerte por mi abuela'", relató.

María Levy con Talina Fernández

"María ha tenido una lucha enorme. Cuando murió su mamá y se vino a vivir conmigo, María nunca pudo llorar y cargó con el dolor, empezó a llorar por la muerte de su mami y lo vino cargando todo el tiempo. Se hizo una coraza que así como no permitía el dolor tampoco la alegría", dijo Talina. Ambas acaban de lanzar el podcast 'Platicando con mi abuela' que se transmite todos los jueves por una plataforma digital y en donde comparten experiencias que ambas han vivido y temas más arriesgados.

Hablamos de historias súper personales, de nuestras relaciones, nuestro crecimiento personal, temas de conflicto que he tenido con ciertas adicciones a cosas, codependencia, hablamos acerca de nuestro pasado, nuestros anhelos", finalizó María.

Momento a partir del minuto 16:24 del video:

Fuente: Tribuna