Asistente de Quavo es llevado de urgencia al hospital tras ser baleado en fiesta privada

Houston, Tejas.- El pasado martes, 1 de noviembre, la industria de la farándula estadunidense volvió a vestirse de luto después de que un afamado cantante perdiera la vida de manera cruel a las afueras de una fiesta privada, luego de una disputa por un juego de dados; sin embargo, conforme los días avanzan, las autoridades han revelado mayores detalles sobre lo ocurrido. Resulta ser que el asistente de un famoso fue herido, por lo que tuvo que ser enviado de urgencias al hospital.

Todo ocurrió alrededor de las 2:30 horas, a fuera de 819 Billards & Bowling, en Houston, Texas, durante una fiesta privada, a la que acudió el trío Migos, que estaba compuesto por Quavo, Offset y Takeoff, éste último falleció baleado producto de una disputa por un juego de dados en el que presuntamente no habría estado involucrado, aunque según las indagatorias, su tío, Quavos, sí. Aunque hasta el momento se desconoce con exactitud qué fue lo que ocurrió aquella madrugada, ya se sabe que hubo más víctimas del tiroteo.

Aún no encuentran al asesino de Takeoff

De acuerdo con información del medio estadounidense TMZ, Takeoff no habría sido el único afectado, ya que, el asistente de Quavos, Joshua 'Wash' Washington, de 23 años, también fue alcanzado por la lluvia de balas, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital, donde determinaron que sus heridas no ponen en riesgo su vida y, actualmente, se encuentra recuperándose. El ayudante no fue la única víctima, ya que, se sabe que una mujer también resultó herida, aunque se desconoce su estado.

Hasta el momento, las autoridades continúan buscando a los hombres armados que le arrebataron la vida a Takeoff, de hecho, fue durante la tarde del pasado martes, que el sargento Michael Arrington, quien fue asignado al caso, dio una rueda de prensa para pedir la colaboración de los posibles testigos que se hayan encontrado en la escena del crimen: "Estamos buscando cualquier información en este momento. Sabemos que los medios han recibido muchas llamadas telefónicas, mensajes de texto, tweets, vides, videos, necesitamos que todos ustedes nos los envíen para que podamos resolver el caso".

Asistente de Quavo se encuentra fuera de peligro

Una hecho en particular, que llamó la atención de los fans de Takeoff es que unas semanas antes de los lamentables hechos, el rapero acudió a brindar una entrevista al podcast Drink Champ, donde habló sobre la muerte y el hecho de querer obtener reconocimiento antes de perder la vida: "Estoy tranquilo, estoy relajado, pero ahora quiero entrar en mi flujo. Es hora de darme flores, no las quiero cuando ya no esté aquí", declaró el famoso.

Fuentes: Tribuna