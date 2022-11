Confirman en 'Hoy' que Rebecca Jones lucha por su vida en terapia intensiva y ruegan orar por ella

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos momentos la publirrelacionista de Rebecca Jones dio una entrevista exclusiva al programa Hoy para compartir detalles sobre la salud de la primera actriz, quien se encuentra hospitalizada desde hace varios días. Hay que recordar que la mañana de ayer miércoles 2 de noviembre se mencionó que estaba "muy delicada" en el área de terapia intensiva y que requería donadores de sangre con urgencia.

Afortunadamente más tarde la oficina 'Danna Prensa', encargados de representar a la villana de novelas de Televisa, envió un comunicado en el que descartó la gravedad y señalaron que su reportera era "estable". Sin embargo, las especulaciones no dejaron de surgir y este jueves 3 de noviembre la reconocida publirrelacionista Danna Vázquez platicó en exclusiva con el matutino de Las Estrellas para compartir información veraz.

Anoche por última vez, el doctor nos dijo que Rebecca está reaccionando muy bien, que es muy favorable la situación y que está estable. No se ha agravado. No ha pasado más. Ella está luchando".

Danna, quien también representa a otros famosos como Galilea Montijo y Belinda, declaró que por fortuna la exesposa de Alejandro Camacho se está recuperando satisfactoriamente: "Me dijo que, si ella seguía así, seguramente la próxima semana la verán por los foros. Ha tenido un avance favorable" y descartó que se trate de una recaída en el cáncer: "Es una deficiencia pulmonar y tiene neumonía derivada de un problema respiratorio".

Asimismo, destacó que 'La Jones' ha tenido una actitud ejemplar desde que fue hospitalizada por lo cual no duda que saldrá bien librada de esta situación: "Decía el doctor que es sorprendente la actitud que tiene". Además Danna resaltó que la situación no es muy alarmante y que la exactriz de TV Azteca no quería que nadie supiera sobre su hospitalización pero salió a la luz porque el hospital donde se encuentra lo hizo público.

"Se hizo publico porque el hospital pidió sangre, no es porque ella necesite una transfusión de sangre. Sino no lo hubiéramos hecho público y ella hubiera vuelto a grabar sin que nadie se enterara", dijo para descartar que Rebecca necesite una transfusión. La publirrelacionista también dijo que la intérprete del melodrama Cabo que se acaba de estrenar en el Canal de Las Estrellas, requiere mucha buena vibra y rogó a los televidentes que no dejen de orar por ella:

Yo lo que le pido a los medios es que mandemos buena vibra...", finalizó Vázquez.

