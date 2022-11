En la cárcel: Tras años desaparecida y sin exclusividad, villana de Televisa aparece ¿desfigurada?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas de Televisa, quien lleva varios años retirada luego de que un fuerte escándalo sacudiera su carrera, reaparece con un contundente mensaje 4 años después. Se trata de Daniela Castro, quien reaparece y deja en shock por lucir ¿desfigurada? Al contrario, la actriz se ve espectacular y volvió con la frente en alto a la tienda departamental en donde fue arrestada luego de ser acusada de presunto robo. Aunque estuvo unas horas en la cárcel, salió libre al probar su inocencia pero se mantuvo alejada del ojo público hasta ahora.

Como se recordará, Daniela empezó su carrera en la empresa de San Ángel en Cachún, cachún, ra-ra en 1986 y telenovelas como Cadenas de Amargura, Cañaveral de pasiones, Mi pecado, Lo que la vida me robó y Me declaro culpable en 2017, su último proyecto. Fue en ese mismo año que confesó que ya no tenía contrato de exclusividad con Televisa luego de 30 años trabajando ahí, sin embargo, el escándalo que dio un duro golpe a su trayectoria ocurrió en 2018.

Y es que la actriz fue acusada de robo por una conocida tienda departamental de lujo en Texas, Estados Unidos y fue arrestada. Castro salió de la cárcel horas después de su arresto bajo una fianza de 800 dólares para enfrentar el proceso en libertad y meses después fue declarada inocente de todos los cargos, sin embargo, el incidente dañó su reputación y ella comentó que planeaba contrademandar a la tienda por haber dañado su carrera y a su familia, sin embargo, optó por retirarse un tiempo.

La intérprete negó en todo momento ser culpable y haber robado las prendas. Los abogados de Castro señalaron que todo se había tratado de una confusión pues aseguran que la actriz habría ido a la tienda con bolsas de ropa y accesorios que planeaba regresar, y por error metió otras prendas: "He vivido la experiencia más difícil de mi vida. He sido juzgada, crucificada y señalada, derrotada y humillada", manifestó la actriz en su momento.

Desde 2019 casi no se sabía nada de su vida pues no se había mantenido activa en redes y tampoco había acudido a eventos públicos. En diciembre del 2021, reapareció brevemente para anunciar la muerte de su padre, Javier Castro, quien falleció luego de presentar complicaciones por Covid-19. Ahora, la famosa actriz reaparece en la misma tienda que la acusó 4 años atrás de haber robado siete prendas con un valor de más de 13 mil pesos.

Orgullosa y confiada en su inocencia, aunque algunos no la creyeran, la actriz mexicana compartió un video donde muestra que todo ese escándalo fue un malentendido, pues aparece pagando todas las prendas que eligió en el lugar: "En la vida, la verdad y justicia siempre sale a la luz -02 de noviembre de 2022- ¡Los amo!", escribió en su cuenta de Instagram, presumiendo que puede volver a comprar ahí cuando quiera, ya que no cometió ningún delito.

Fuente: Tribuna