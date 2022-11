Espeluznante: Forense da detalles sobre la muerte de Takeoff; todavía buscan al responsable

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- Luego que durante una fiesta realizada en un boliche de la ciudad de Houston en el estado de Texas el pasado 1 de noviembre se registrara un altercado donde perdió la vida el rapero de 28 años identificado como Kirshnik Khari Ball alias 'Takeoff, las investigaciones continúan no solo para dar con el paradero del responsable de haber disparado contra el antes mencionado, sino que además el médico forense reveló más detalles respecto a este deceso.

El artista quien formaba parte del grupo Migos, no murió por un solo disparo, sino que fuentes oficiales confirmaron que había recibido varios disparos en la cabeza y torso, por lo que una vez que llegaron los cuerpos de emergencia al lugar, no se pudo hacer nada por el artista ya que no contaba con signos vitales. Incluso, en el reporte oficial se ha remarcado que la causa oficial del deceso fue por "heridas de bala penetrantes en la cabeza, torso y en el brazo".

Autoridades también remarcaron que durante el altercado en la mencionada fiesta, el resto de la agrupación Migos, es decir los músicos Offset y Quavo quienes eran primo y tío del finado, respectivamente, también estaba presente en el recinto; sin embargo, Takeoff no se involucró en la pelea que detonó el tiroteo, algo que se ha confirmado en un video que circula en la red y que ha servido para que la policía local tenga más detalles respecto a este lamentable suceso.

Aun con este material gráfico, la policía de Houston insiste en que los asistentes a la bolera denominada Billiards & Bowling y la cual se encuentra en el centro de la ciudad, puedan da información relevante respecto al agresor, pues si bien se confirmó que hubo detonaciones, no se sabe quién fue el que sacó el arma de fuego y posteriormente se dio a fuga con la intención de evadir su responsabilidad ante las autoridades.

"Le pido a cualquiera de las personas que estuvieron en esta fiesta privada... que tenga información sobre el tirador o los tiradores que proporcione esa información al HPD y permítanos resolverlo. Resolveremos este caso en particular", remarco el alcalde Sylvester Turner.

A modo de dar más detalles a los seguidores del artista como a la comunidad en general, la Policía de Houston informó que hay un hombre en calidad de detenido y el cual ha sido calificado como 'persona de interés' pero hasta ahora ni su identidad o el posible vínculo con Takeoff o el presunto responsable del asesinato ha sido develado, "La violencia sin sentido y una bala perdida se han llevado otra vida de este mundo y estamos devastados", dijo al respecto la autoridad.

