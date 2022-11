¿Fue Nodal o Lupillo? Belinda rompe el silencio sobre un exnovio y denuncia malos tratos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Fue en febrero pasado cuando el mundo del espectáculo se cimbró con la repentina noticia en torno al rompimiento entre Christian Nodal y Belinda, pareja de artistas que además de llevar un largo rato de noviazgo luego de haber quedado flechados tras su participación en La Voz, se habían comprometido de la manera más lujosa y romántica que los mortales podemos imaginar. No obstante, sin razón aparente, ambos confirmaron su separación dando pie a especulaciones en torno a infidelidades y hasta a la petición de dinero por parte de la rubia de ojos verdes.

Mientras el tiempo pasaba, los rumores se hacían más grandes; sin embargo, ambos continuaron y hasta el originario de Sonora se dejó ver muy enamorado de la rapera argentina Cazzu, mientras que a Belinda se le ha relacionado con empresarios de mucho poder adquisitivo y hasta con el mismo ganador del Oscar, Jared Leto. Por alguna razón, la intérprete de Luz sin gravedad o Egoísta sigue soltera y el motivo podría deberse a los malos tratos que recibió de parte de una de sus exparejas.

Instagram @belindapop

'Beli' quien está de vuelta en los escenarios mexicanos tras haber adelantado que se mudaría definitivamente a su natal España tras romper con Christian Nodal, deleitó al público de Tijuana con sus más grandes éxitos pero la 'bomba' de la noche fue cuando, previo a a interpretar el tema K-Bron hizo una dura confesión que dejó a todos los asistentes 'con el ojo cuadrado' pues, sin dar nombres, declaraba que había sido víctima de mal tratos de parte de una de sus exparejas.

"La siguiente canción la escribí pensando en todas las mujeres, que muchas veces callamos cuando nos tratan mal, cáanos nos gritan, cuando nos quieren hacer menos, cuando piensan que son mejores que nosotros".

Al grito de los asistentes en señal de apoyo, la también actriz quien participa en la serie Bienvenidos a Edén, remarcó que en la actualidad las mujeres todavía tenemos miedo de hablar y exponer las cosas, algo por lo que subrayó diciendo: "me incluyo" confirmando que había experimentado en carne propia un comportamiento así. "Esta noche no me voy a callar más", sentenció y continuó con el espectáculo.

Twitter @ClubBelindaGDL

Mientras Belinda y Nodal eran pareja, se hicieron virales momentos en que el intérprete de Botella tras botella le hacía desplantes a la cantante, en especial aquel donde a modo de celebrar su cumpleaños, la ojiverde le cantaba 'Feliz cumpleaños', al tiempo que hacía ruido con la vajilla que estaba frente a ella, algo que los demás comensales también estaban haciendo pero fue solo a ella a quien el sonorense desplazó con un gesto que causó polémica pues le detuvo los brazos en señal de callarla.

Cabe destacar que Belinda no ha aclarado si se refería a su exnovio o a alguna de la otra parejas que ha tenido anteriormente donde se incluye el cantante Lupillo Rivera, el ilusionista Chris Angel o incluso el futbolista Giovanni Dos Santos, pero es muy probable que en los siguientes eventos siga dando ciertas pistas que permitan que su público sepa cuál fue a razón para que ambos no llegaran al altar como lo habían planeado.

Fuente: Tribuna