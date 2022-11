Luto en Televisa: Consuelo Duval sufre trágica partida y se ahoga en llanto en pleno programa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora y actriz Consuelo Duval, quien tiene más de dos décadas al aire en Televisa, mostró su lado más vulnerable en el reciente capítulo del programa Netas Divinas pues abrió su corazón para hablar sobre la muerte de sus dos padres: José Antonio Dussauge y Consuelo Vidal. La también comediante declaró que le sigue lastimando mucho la ausencia de estas dos importantes personas en su vida.

En la reciente transmisión de la emisión del Canal Unicable se realizó un especial por motivo del Día de Muertos y todas las integrantes del elenco llevaron las fotografías de sus fieles difuntos para ponerlas en el altar montado en el set. La protagonista de la serie La Familia P.Luche fue la primera en expresar que a ella no le gusta seguir esta tradición pues tiene problemas con el tema de la muerte.

A punto de romper en llanto, la madre del joven actor y cantante Michel Duval confesó lo doloroso que ha sido para ella crecer sin su madre y ahora lidiar con la ausencia de su padre: "La orfandad no es cosa fácil y no me gusta, me ca..., pero sí habría que hablar de ellos pues estoy hablando de los Supermanes más importantes de la vida". Asimismo, Consuelo recordó que su mamá murió prematuramente por lo que ha pasado muchísimos años sin ella.

Padres de Consuelo Duval

Me duele mucho pensar en mi mamá porque tenía 4 hijitos y sabía que se iba a morir, entonces volteó a ver a mi papá con esta cara de 'no me los vayas a abandonar ni dejes que se vayan a otro lado' y mi papá con esa pu… responsabilidad de 4 niños", contó.

La también actriz de proyectos de San Ángel como La Hora Pico y Julia vs Julia explicó que pensar en sus padres muertos le resulta demasiado abrumador y por ello ella prefiere saltarse las tradiciones del día de muertos: "Entonces me pega mucho y prefiero ver los momentos felices de vida y todo y pienso en mi papá y digo 'qué cab… tan admirable, tan hermoso que pudo sacar a 4 hijos adelante", explicó entre lágrimas.

De hecho hasta su compañera Paola Rojas se mostró muy conmovida con su historia y derramó varias lágrimas mientras la escuchaba. Por su parte Natalia Téllez dijo que también entendía a 'La Duval' pues le pasó algo similar con la partida de su madre. Para cerrar, la actriz de doblaje comentó que el próximo año podría montar el primer altar de muertos y comentó que está agradecida por sí poder haber crecido al lado de su padre.

Tengo la fortuna de que viví más con él de lo que voy a vivir sin él, ¿sabes?, eso me hace muy feliz, o sea, he estado muchos más años con él de los que voy a estar".

Fuente: Tribuna y Canal de YouTube Unicable