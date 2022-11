¿Luto en Televisa? Tras enfermedad y años retirado, dan por muerto a exgalán de TV Azteca en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien lleva años retirado de Televisa y TV Azteca, es dado por muerto y él reaparece en las pantallas del programa Hoy para aclarar su estado de salud. Se trata de Andrés García, quien en las últimas semanas había encendido alarmas por mencionar que presuntamente estaba en sus últimos días y veía cerca la muerte. Y aunque sí ha estado delicado y hospitalizado varias veces tras ser diagnosticado con cirrosis, aclara su estado de salud.

Hace apenas unos días que empezó a circular el fallecimiento de García luego de trascender que padece cirrosis hepática debido a los vicios que tuvo en su juventud. La enfermedad lo hizo perder peso y hasta las ganas de vivir, sin embargo, el galán de melodramas de San Ángel como Tú o Nadie, Mujeres engañadas y El Privilegio de Amar reaparece para aclararle a todos que está bien y que no perdió la vida en su casa en Acapulco, Guerrero como han estado diciendo en redes sociales.

Andrés García había estado mal de salud

En entrevista para el programa Hoy, el actor declaró: "Al público quiero decirle que gracias a Dios no es cierto, gracias a ellos, mi negocio sigue funcionando en cine, en mi programa y esto debe ser de unos pelafustanes que no tienen trabajo, o no tienen dinero, o no saben hacer cine, entonces necesitan inventar noticias". Además, mandó un mensaje para los que se encargaron de difundir la falsa noticia de su muerte.

Aclarando que ya no bebe alcohol por su enfermedad, dejó claro que de igual forma, aunque su salud se había ido deteriorando y puso en alerta al medio del espectáculo, no se está muriendo y tiene muchas ganas de vivir todavía a sus 81 años: "Están inventando que me morí, pues salud... A Lo que no bebo ya es alcohol, porque cirrosis ya me dio, pero no me estoy muriendo ni pienso morirme por ahora”, declaró.

Finalmente, el actor reconocido por protagonizar cintas como Pedro Navajas se dijo entusiasmado por que su colega y amigo Jorge Rivero, quien también había sido criticado por su aspecto recientemente, lo visite en Acapulco: "Debió haber escuchado que yo estaba malito, y es una excelente persona, ojalá pueda venir a verme o pueda yo ir a verlo, yo por las piernas todavía me cuesta mucho caminar, en los espacios largos tengo que estar con las muletas todavía, pero ojalá venga porque lo quiero mucho a Jorge, es un buen amigo", dijo.

Finamente, el actor que ha pasado por momentos difíciles y asegura fue abandonado por sus hijos en su momento más delicado, siendo solo acompañado por su esposa Margarita Portillo, pudo recuperar las fuerzas y decidió salir a la calle para convivir en el restaurante de un amigo. Ahí indicó que ya vendió las propiedades de El Castillo y su rancho, además de que ya había dejado claro meses atrás que ya tiene listo su testamento.

Fuente: Tribuna