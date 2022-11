No tiene para comer: Tras fracaso en TV Azteca, Televisa deja en la calle a exconductora de 'Hoy'

Ciudad de México.- Salió a la luz que una famosa conductora, quien trabajó durante 50 años para Televisa y hasta formó parte del elenco del programa Hoy, estaría casi en la calle y sin dinero ni para comer porque ninguna televisora la contrata y además porque en San Ángel le deberían millones de su liquidación. Se trata de Talina Fernández, quien contó hace poco que los ejecutivos de Televisa ni siquiera le habrían dado su pago de liquidación completo.

Llegó un momento en el que tuve que vender mis alhajas; pues salí de Televisa y no me... ¿Cómo se llama eso cuando te pagan por tu salida? Pues aquí no me tocó, entonces he pasado por momentos muy difíciles y no tener dinero y necesitar trabajo, no es ninguna vergüenza", comentó en De Primera Mano.