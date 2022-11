Pleito en Televisa: Christian Estrada manda dura indirecta a Ferka tras revelar que sufrió violencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica entre Christian Estrada y María Fernanda Quiroz, quien es mejor conocida como Ferka, parece no tener fin y es que la mañana de este jueves 3 de noviembre el modelo lanzó una advertencia a la madre de su primer hijo Leonel. Como se sabe, desde hace un par de semanas ambos famosos artistas confirmaron que su relación sentimental había llegado a su fin luego de 2 años.

La exactriz de TV Azteca, donde trabajó durante al menos 17 años, conoció a su exnovio al ingresar a la televisora de San Ángel para participar en el reality Guerreros 2020 y a los cuantos meses de comenzar su romance anunciaron que estaban esperando a su primer bebé, quien nació el pasado mes de agosto del 2021. Mientras que a mediados de este 2022, durante su segundo aniversario, él le propuso matrimonio durante una romántica velada en Nueva York.

Sin embargo, actualmente Ferka y Estrada ya no están juntos y hace varios días ella aprovechó su aparición en el programa Hoy para revelar que decidió terminar con su exprometido porque sufrió violencia: "Chicas, háganse caso cuando vea un foco rojo, yo no supe poner límites a tiempo... Dios me quiere mucho y me puso en un momento en el que dije que jamás iba a permitir que me trasgredieran física, ni verbal ni emocionalmente y ahí fue donde dije 'no más'", contó llorando.

Aunque Christian se había mantenido muy al margen luego de esta delicada acusación, hace varias horas aprovechó su cuenta oficial de Instagram para lanzar un contundente mensaje con indirecta para Ferka, con quien se ganó 2 millones 466 mil 597 pesos tras salir victoriosos de la tercera temporada de Inseparables: Amor al límite. Mediante sus historias, el polémico influencer mexicano colocó la siguiente frase:

La mentira dura... mientras la verdad llega".

Christian lanza indirecta para Ferka

Durante su intervención en el matutino de Televisa la también conductora de 36 años había dicho que ella se calló mucho tiempo el infierno que vivía con 'El Sina' por pena y porque estaba muy enamorada de él. Además desmintió la versión que estaba difundiendo su conocido exprometido sobre que ella habría agredido a su suegra y aseguró que en realidad las cosas sucedieron "al revés", es decir, la agredida fue ella.

Asimismo, Christian siguió con las indirectas para su exesposa y compartió una instantánea junto al actor y ahora conferencista Daniel Habif escribiendo el siguiente mensaje: "Los tiempos de Dios son perfectos... me puso a mi paisano en mi camino cuando más lo necesitaba". Además compartió una imagen del recuerdo justo en el día que nació su primogénito y escribió: "Te amo hijo". Hasta el momento Ferka no ha respondido a ninguno de los mensajes que le dejó su exprometido.

