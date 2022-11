Pleito en TV Azteca: Pedrito Sola humilla a William Valdés tras quedar fuera de 'VLA' y él responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica en TV Azteca está más fuerte que nunca luego de que William Valdés fuera despedido del programa Venga la Alegría y es que hace varios días el conductor Pedrito Sola se burló del cubano y lo tachó de ser un joven sin talento. Como era de esperarse, el también cantante y actor extranjero no se quedó callado y ya le respondió al presentador de Ventaneando enviándole un tajante mensaje.

Resulta que el llamado 'Tío Pedrito' generó mucha polémica en Twitter al opinar que William no debería seguir en las filas de la empresa del Ajusco porque considera que no tiene talento: "Dijo William Valdés en VLA que sale del matutino pero segun él, se queda en Azteca", escribieron en una cuenta de espectáculos y esto respondió el discípulo de la periodista Pati Chapoy: "Es claro que no ¿qué va a hacer?".

Como se sabe, al oriundo de La Habana, Cuba, le dolió bastante su salida del programa matutino de Televisión Azteca, por lo que no le agradó para nada que Sola lo humillara de esta forma. A través de una entrevista con Inés Moreno en su canal de YouTube, Valdés señaló que respeta mucho a su colega porque tiene una enorme trayectoria y dijo que entiende que compartió ese tuit para generar polémica y que se hable de él.

El cubano de 28 años explicó que hace apenas unos días saludó a Pedro sin ningún problema y cree que cambió su comportamiento con él de un día para otro porque ya está mayor: "Hace unas semanas me saludó, súper buena onda, entonces a lo mejor Pedrito tiene esos arranques y esos achaques ya por la edad que tiene, de subir esos tweets y ser polémico y también entrar al mundo de las redes sociales porque obviamente también hay que jalar por ahí".

El expresentador de programas como Exatlón y La Academia señaló firmemente que no le afecta lo que diga el conductor y economista ni ninguna otra persona sobre su salida de VLA: "Pedrito Sola por poner un tweet así, jamás me va a afectar porque la verdad es una tontería que esté hablando así, porque a lo mejor él sabe otras cosas que yo no, obviamente lleva muchísimo tiempo en Azteca, pero a parte tengo 28 años, tengo un futuro por delante… La vida da muchas vueltas".

Además, Valdés también se defendió de todo lo que se ha dicho sobre Sandra Smester luego de su salida del Ajusco y respondió a los ataques que han hecho los miembros de Ventaneando en su contra: "Él tira sus bombas, como lo hizo hace varias semanas con mi querida Sandra Smester. Cada quien juega su juego como quiere, y a lo mejor es por eso que ha durado tanto en la televisión, y como te digo, lo respeto mucho".

