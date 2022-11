Se divorció: Tras 18 años en TV Azteca y debut en Televisa, actriz rompe en llanto y abandona 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una actriz, conductora y cantante rompió en llanto la mañana de este jueves 3 de noviembre y abandonó el foro del programa Hoy luego de haber anunciado su separación apenas hace unos días. Se trata de Toñita Salazar, quien ha causado polémica desde que participó en La Academia de TV Azteca hace 20 años. La veracruzana debutó en Televisa y se integró al elenco del matutino de Las Estrellas pues participa en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

Como se recordará, Toñita estuvo durante 18 años en las filas del Ajusco y habría sido vetada de La Academia, ya que no fue invitada al reencuentro que hubo durante la última generación en honor a los 20 años del reality musical. Tras varios problemas de salud y padecer depresión y ansiedad, la actriz se unió a Las Estrellas Bailan en Hoy hace unos meses con Chao y Jorge Losa como sus parejas, aunque no ganó.

Sin embargo, la productora Andrea Rodríguez la invitó a la edición 'Campeón de Campeones' y este jueves 3 de noviembre la exacadémica provocó tremenda controversia al molestarse por un comentario que le hizo la jueza Ema Pulido después de su presentación junto a su pareja de baile, Tony Garza. Y es que los sentimientos en la competencia ya están a flor de piel. Todo sucedió cuando ambos recibieron buenos comentarios de Andrea Legarreta y Latin Lover, pero todo cambió al llegar el turno a Ema.

Y es que al finalizar su presentación, ambos rompieron en llanto, ya que Tony le dedicó el baile a su madre y Toñita la está pasando mal por la separación de su pareja y problemas de salud que enfrenta su hija de 14 años. Ya desconsolados ambos, el comentarios que les hizo la jueza Ema Pulido los llevó al límite. "Me encantó que hayan sido atrevidos, me gusta la gente atrevida, qué bueno. Están aprendiendo, espero, lo que es bailar en pareja. El trabajar en esa unión, armonía, ritmo y mismo palpitar".

Sin embargo, añadió: "Pero yo no les creo nada, no les creí porque están tratando de hacer movimientos, están haciendo la lucha eso ni que le quiten, pero están repitiendo movimientos que realmente no están ensayados. El movimiento con la moción, interpretación. como que se aprenden los pasos (...) Este número debería parárseme los pelos, debería ser más emotivo porque son dos gentes talentosas y con emociones pero las tienen que sacar más a flote, se tienen que atrever más", dijo.

Y aunque Ariel López Padilla intercedió por la pareja, y el resto de los jueces le dieron buenas calificaciones, Ema les dio un 6, lo que hizo que Toñita abandonara el foro y Tony la siguió. "A lo mejor estoy loca, admiro su trabajo y lo respeto. Me encantan pero no les creo y voy en contra de lo que me está diciendo todo mundo", comentó. La actriz abandonó el foro, se tiró al piso tras bambalinas y continuó ahogada en llanto. "No ma... no se puede, perdóneme la vida", decía Toñita mientras continuaba sollozando.

Toñita acabó llorando en el piso

"Ni siquiera sabe por lo que pasó uno el fin de semana (...) no sabe lo que es, estar en un hospital sin comer, lo que es estar sola sin una pareja que esté ahí contigo para cuidar de tu hija. Si a usted no se le mueve el corazón entonces vale ma... su vida", decía muy alterada a Ema desde bambalinas mientras Galilea Montijo intentaba calmarla. Ya más calmados, ambos declararon que demostrarán cómo levantarse, apoyados por el director artístico López Padilla.

"Desafortunadamente tuve una semana complicada aparte de mi divorcio. Soy un ser humano, exploto como todos. Trato de ser fuerte pero no siempre se puede. Explotó todo y hoy pasó, una disculpa al público. Siempre dicen que me quiero hacer la víctima pero a veces uno no aguanta", señaló Toñita, causando polémica en los comentarios pues usuarios opinaron que no deberían mezclar su vida personal con el baile.

