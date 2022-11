Shock en la música: Alejandro Sanz se sincera con sus fans y revela que atraviesa un duro momento

Comparta este artículo

Madrid, España.- Muchos han sido los famosos quienes, a lo largo de la historia, declaran que la industria del espectáculo y de la música suelen ser bastante caprichosas, ya que, si bien hay momentos en los que te encuentras arriba, también los hay en los que estás abajo. Parece ser que la superestrella hispana, Alejandro Sanz está atravesando un duro momento, profesionalmente hablando, mismo que compartió con sus millones de seguidores a través de su cuenta oficial de Twitter.

No cabe duda de que Sanz es uno de los músicos más prolíficos de la música en español y es que, es posible, que más de uno reconozca temas como Amiga mía, Mi soledad y yo, No me compares, La fuerza del corazón, Muero, Cuando nadie me ve, Mi persona favorita, Y sólo se me ocurre amarte y A la primera persona; y aunque el cantautor ya goza de una gran reputación en el medio, parece ser que últimamente no le ha ido del todo bien.

Si hay algún temor al que muchas personas, que viven de su creatividad, tienen, es que un día, de la nada, la inspiración se marche, para ya no regresar jamás. Esto podría representar el fin de la propia carrera del creador en cuestión y, según el tuit compartido por Alejandro Sanz, durante la tarde de este 3 de noviembre, todo indicaría que es lo que el afamado juez de La Voz se encuentra viviendo.

He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad. Entregado a la nada... Pero, de repente, he recuperado mi esencia. Tengo ganas nuevas de conciertos y grabaciones. La música empieza a arder en mi de nuevo. Sólo quería compartirlo", expresó el famoso en un tuit

Alejandro Sanz confirma que está pasando por un mal momento

Créditos: Twitter @AlejandroSanz

Como era de esperarse, sus miles de seguidores se sorprendieron, ya que, hasta el momento, el icono de los 90 no había dado señales de estar pasando por una crisis creativa, sino por el contrario, generalmente se mostraba positivo en sus redes sociales, sobre todo en Twitter, donde de vez en cuando publicaba alguna que otra reflexión. Es por esta situación que sus fans le dieron palabras de aliento y confort.

Si bien, Alejandro lidió con sus crisis en silencio, el famoso no dudó en advertirles a sus fans que a partir de ahora todo sería música con él e incluso insinuó que está por retomar su carrera, por lo que sus seguidores podrán disfrutar de nuevas canciones cargadas de inspiración: "La música llama a mi puerta y yo abro como quien le abre la puerta a un amor que sabías que siempre volvería. Deseadme suerte para saber amarla", declaró Sanz en un segundo tuit.

Alejandro Sanz confirma su regreso a la música

Créditos: Twitter @AlejandroSanz

Fuentes: Tribuna, Twitter @AlejandroSanz