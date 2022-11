Tras causar controversia en el público, actriz pide ser expulsada de 'MasterChef Celebrity'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi nada de llegar a la gran final de MasterChef Celebrity, una controversial actriz hizo público su deseo de salir de la competencia, hecho que lleva reafirmando desde hace algunas semanas, luego de que, presuntamente, los jueces y algunos concursantes le hicieran trampa en una dinámica, incluso llegó a decir que tenía 'tensiones' con uno de sus compañeros, de quien ella es gran amiga fuera del show.

Se trata de Karla Sofía Gascón, quien desde que comenzó reality show de TV Azteca fue denominada como la villana de la temporada por los picantes comentarios que ha llegado a soltar sobre sus compañeros y sus respectivos platillos. Así como también, ella misma ha expuesto que ha recibido críticas y hasta amenazas de muerte porque se trata de una mujer trans, hecho por el que no termina por simpatizarle al público ultra católico y cristiano.

Si bien en un comienzo la actriz de Rebelde (2022) hizo saber su deseo de convertirse en la primer mujer trans en ganar MasterChef, la realidad es que, conforme las semanas han ido pasando, ha dejado de lado dicho sueño para explicitamente pedir ser expulsada del show. Todo comenzó hace dos semanas, cuando denunció que el equipo de Arturo López Gavito, quien es su gran amigo, le había hecho trampa: "Mis peras son mucho mejor que las de cualquier participante de 'MasterChef Celebrity' y me hacen trampa subiendo a Gavito que había incumplido las reglas no recreando el plato de la chef", despotricó la famosa en Instagram.

Karla Sofía Gascón pide salir de 'MasterChef Celebrity'

Créditos: Instagram @karsiagascon

Una semana después de estas declaraciones, Karla Sofia publicó un nuevo mensaje en la aplicación de la cámara multicolor donde aseguró que no podía continuar en el programa y pidió salir de él: "No puedo más. Esta semana no la voy a aguantar. Quiero irme de 'MasterChef Celebrity'". Un día después compartió un mensaje aún más explícito donde recalcó: "No solo me hicieron trampas a mí con las peras cuando Gavito presentó un plato que no era la reproducción del chef, hicieron trampas a todo mi equipo cuando subieron el trozo de carne con costra (...) Osea, trampa doble. Se los pido chefs, sáquenme o arderá Troya.".

Durante las últimas semanas, Karla ha expresado que varios televidentes le han enviado mensajes de índole religiosa en donde le piden que deje hacer lo que hace, osea ser una actriz trans, a lo que ella declaró que levantaría cargos legales contra quien continúe con el acoso que ha estado recibiendo. Aún así, durante la noche del pasado miércoles, 2 de noviembre volvió a expresar sus ganas de querer abandonar el show: "Pues nada, ya me pueden echar de 'MasterChef Celebrity' este próximo domingo. Así rebuena si puedo subir al metrobús", aseguró la famosa. ¿Será que ahora sí se la hacen válida?

Karla Sofía Gascón vuelve a pedir ser expulsada de 'MasterChef Celebrity'

Créditos: Twitter @karsiagascon

