Tras divorcio y sin exclusividad en Televisa, exactor de TV Azteca se une a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- Un polémico villano de las telenovelas, quien trabajó durante 6 años en TV Azteca y además ya no cuenta con contrato de exclusividad en Televisa, estará este jueves 3 de noviembre en el foro del programa Hoy y dará un duro golpe al rating del programa Venga la Alegría. Se trata de Mark Tacher, quien se encuentra a punto de estrenar su nuevo melodrama en el Canal de Las Estrellas Mi camino es amarte.

El actor de 45 años se dio a conocer gracias a la empresa del Ajusco con el programa Nintendomanía que condujo al lado de la querida Maggie Hegyi. Posteriormente inició su carrera en la actuación y participó en melodramas como Háblame de amor, Lo que es el amor y Súbete a mi moto. Luego probó suerte en la televisión de Venezuela y finalmente decidió mudarse a las filas de San Ángel en el año 2009.

Realizó telenovelas como Verano de amor, Alma de Hierro, Para Volver a Amar, Mujeres Asesinas, Triunfo del Amor, Abismo de pasión, Qué pobres tan ricos, Que te perdone Dios y Papá a toda madre fue la última en 2018. Luego de esto regresó a las filas de Telemundo para participar en las series La Reina del Sur, Operación Pacífico y Malverde: El Santo Patrón, mientras que en 2020 volvió a TV Azteca a través de una entrevista exclusiva con Venga la Alegría.

Ante las cámaras del Ajusco, Mark habló como nunca antes de su divorcio de la actriz Cynthia Alesco, con quien tan solo duró unos meses casado: "Hubo excesos en gastos, fueron abusos y se cometieron unos tras otros, y dije 'yo no soy el hombre que estás buscando', yo no tengo una vida sin límites y fue una decisión de ambos, dije 'ya no quiero esta relación porque no me conviene'", explicó y recordó que su exesposa incluso lo denunció por violencia familiar.

Pero este 2022 el hermano del conductor Alan Tacher volvió a la televisora de San Ángel por la puerta grande debido a que el productor Nicandro Díaz confirmó que Mark formará parte de su nuevo melodrama Mi camino es amarte dando vida al villano de la historia. El proyecto ya está a punto de arrancar transmisiones a través del Canal de Las Estrellas este próximo lunes 7 de noviembre en punto de las 20:30 horas.

Mi camino es amarte entrará en reemplazo del exitoso melodrama Vencer el pasado y se espera que de igual manera acabe con el rating de la empresa de la competencia TV Azteca. La producción del programa Hoy anunció que durante la mañana de este jueves 3 de noviembre Mark los acompañará en el foro del matutino para platicar acerca de su personaje que le tratará de hacer la vida imposible a los papeles de Gabriel Soto y Susana González.

