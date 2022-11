Tras estar en la cárcel y 4 años retirada de novelas, exvillana de Televisa reaparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de telenovelas, quien hace 4 años se retiró de la pantalla de Televisa tras haber acabado presa por robo, sorprendió a todos los televidentes debido a que la mañana de este jueves 3 de noviembre regresó al programa Hoy y anunció que pronto volverá a la actuación. Se trata de la querida Daniela Castro, quien por fin demostró su inocencia luego de ser acusada de robo en Texas, Estados Unidos.

La intérprete de 53 años hizo su debut en la televisora de San Ángel desde 1986 participando en Cachún, cachún, ra-ra y su primer melodrama fue Nuevo amanecer. Posteriormente protagonizó y fue la antagonista de entrañables melodramas como Cadenas de Amargura, Cañaveral de pasiones, Mi pecado, Lo que la vida me robó, Una familia con suerte, Mi pecado y Me declaró culpable en 2018, el último que realizó.

La actriz fue acusada de robo por una conocida tienda departamental en Texas, Estados Unidos y fue arrestada por al menos 8 horas. La hija del músico Javier Castro pudo recuperar su libertad con una fianza de 800 dólares y comenzó su proceso en libertad hasta que meses después fue declarada inocente de todos los cargos. Lastimosamente su reputación ya estaba por los suelos y desde ese momento ella desapareció del ambiente artístico.

Sin embargo, hace varias horas Daniela dio tremenda sorpresa a todos sus seguidores y fans pues regresó a los medios debido a que ya demostró su inocencia luego de ser acusada de robo y pudo volver a la tienda de donde alguna vez salió arrestada. Durante la mañana de este jueves 3 de noviembre la villana de las novelas accedió a platicar en exclusiva con los conductores del programa Hoy sobre cuál es su sentir luego de haber quedado absuelta del delito por el que fue señalada.

Raúl Araiza, Andrea Legarreta, Galilea Montijo y demás elenco le dieron una cálida bienvenida: "Yo sé que soy inocente desde 2018... hice una rueda de prensa para presentar que no hay una causa probable por haberme arrestado... esto se alargó, yo demandé a la tienda, al final del día no hubo necesidad de juicio y lo más maravilloso es que llegamos a un acuerdo, eso me hace muy feliz", dijo muy emocionada.

Castro no paró de presumir que está llena de felicidad porque por fin pudo limpiar su nombre y aclaró que jamás le quitaron la Visa para entrar a Estados Unidos como se estuvo especulando: "Estoy feliz porque se aclaró, porque se demostró (que soy inocente), lo dijo el fiscal, no hay ni causa probable de ni siquiera haberme acusado". Asimismo Legarreta y 'El Negro' le dijeron a su colega que desean verla de regreso en las novelas y esto contestó Daniela:

Gracias por siempre apoyarme... ya, ya, ya regresaré", comentó.

