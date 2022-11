Tras ser vetado de los medios de comunicación, Alejandro Fernández reaparece con dolorosa noticia

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- La semana del pasado 21 de octubre, Alejandro Fernández se encontró en el medio del ojo del huracán, luego de que los principales medios de comunicación lo vetaran por la falta de interés del 'Potrillo' hacía el gremio y es que, como algunos sabrán, el cantante de Niña amada mía, generalmente, es renuente a contestar entrevistas después de sus presentaciones, al grado en el que sus fugas abordo de su camioneta, sin responder las dudas de la prensa, se volvieron frecuentes en diversos programas de espectáculos. Tras ello, el hijo más famoso de Vicente Fernández reapareció con una amarga noticia.

Como algunos recordarán, durante las últimas dos semanas del pasado mes de octubre, el 'Potrillo' tuvo un problema sin precedentes con la prensa mexicana y es que, varios medios de comunicación se unieron para anunciar su descontento con el intérprete de Me dedique a perderte y Como quien pierde una estrella, ya que, como se mencionó anteriormente, el cantante habría mostrado una mala actitud hacía los medios.

Poster de Alejandro Fernández en las Fiestas de Octubre

Es por este motivo que Imagen Televisión, Quadratín Jalisco, TV y Novelas, MVS Radio, Telemundo, Univisión, Publimetro, El Heraldo de México, Milenio, Radio Fórmula, Canal 6, TV Azteca, Videorola y Televisa, anunciaron que no cubrirían la participación del famoso en el Palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara, mismo que se llevó acabo el pasado 21 de octubre del presente año, aún así, parece ser que esto no le molestó en absoluto al intérprete, quien no se pronunció al respecto y simplemente se limitó a compartir imágenes del espectáculo en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 4,4 millones de seguidores.

A dos semanas de este curioso evento, es decir, el pasado miércoles, 2 de noviembre, Alejandro Fernández reapareció en la aplicación de la cámara multicolor donde dio una dolorosa noticia y es que, a casi 11 meses del fallecimiento de su padre, Vicente Fernández y luego del escándalo que se provocó por los derechos del lanzamiento de su bio serie, su familia se unió para hacer la primera ofrenda del charro de Huentitán.

Alejandro Fernández presume la ofrenda de Vicente Fernández

En las imágenes se puede ver que se trató de un altar monumental, en el que el papel picado fue uno de los principales protagonistas, ya que, la manera en la que fue acomodado daba la impresión de miles de flores colgando del techo. También colocaron arreglos de, lo que parece ser, aserrín en el piso, donde se podían leer las palabras: "Sigo siendo el rey", frase característica de Don Chente Fernández.

Crecimos creyendo que cuando una persona muere, se lleva consigo todo lo que fue. Sin embargo, hay personas que hacen tanto en vida, que lo único que les falta es tiempo para seguir cambiando las de los demás… y aún después de la muerte, nos visitan todos los días para seguirnos guiando.", concluyó la publicación de Alejandro Fernández

Familia Fernández en la ofrenda de Vicente Fernández

