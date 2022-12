Adiós Televisa: A punto de dar a luz, Escalona queda fuera de 'Hoy' y su reemplazo es de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras debutar en Televisa en el 2018 luego de haber estado 12 años en las filas de TV Azteca, la conductora Andrea Escalona abandona el matutino y la productora, Andrea Rodríguez, revela quién es la famosa presentadora que ocupará su lugar al aire. Y es que la hija de la fallecida Magda Rodríguez está a solo unas semanas de dar a luz a su primer hijo, a quien procreó con su pareja Marco.

Andrea Rodríguez, fue captada por el reportero Edén Dorantes junto a su hija en la boda de la actriz e integrante de Las Estrellas Bailan en Hoy Violeta Isfel y respondió a diversas preguntas sobre su futuro en la televisora de San Ángel y planes para Hoy, además de confesar qué conductora reemplazará a Escalona a partir del próximo lunes 5 de diciembre, pues la presentadora tiene su último día al aire este jueves 1 de diciembre, ya que se prepara para dar a luz a su primogénito.

Como es (parto) natural, llegará cuando deba llegar. La fecha es el 26 de diciembre. Una tortota bajo el brazo", había señalado Escalona en una entrevista hace unas semanas.

Instagram @andy_escalona

"Andreíta su último programa es este jueves y se va a ir a descansar. Ya tiene 36 semanas y creo que ya le toca quedarse un ratito en casa y estar tranquila", señaló la productora, ventilando que una actriz, conductora y cantante quien estuvo unos años en TV Azteca y renunció a su exclusividad para irse a Televisa será quien ocupe su lugar: "Llega el lunes Mariana Ochoa a ayudarnos durante ese mes y cachito que no estará Andrea. Entonces bueno, la vamos a extrañar en el programa pero yo la seguiré viendo", dijo.

Instagram @soymarianaochoa

Y sobre la probabilidad de que el próximo año produzca el reality Guerreros manifestó: "No me ha dicho nada nadie (...) fue un programa increíble, sabes que Magda y yo lo hicimos con mucho gusto y si me lo ofrecieran me encantaría hacerlo. Creo que en este momento ya estoy preparada. La vez pasada cuando lo platicamos con uno de mis jefes le dije que no estaba lista porque con 'Hoy' era suficiente (...) estamos viviendo l solo por hoy, faltan unos días para pensar en qué vamos a hacer para el 2023", finalizó.

Cabe mencionar que actualmente no está al aire Galilea Montijo, quien viajó a Estados Unidos para afinar detalles para el Teletón 2023 y también se ausentó Tania Rincón, quien está en Qatar cubriendo el Mundial 2022 junto a otros integrantes del equipo de TUDN como Julián Gil. Y como ya es costumbre, suelen haber cambios para cada año, por lo que habrá que esperar para descubrir qué modificaciones habrá en el elenco y producción del matutino más visto en la televisión abierta en México.

Fuente: Tribuna