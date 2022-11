Adiós Televisa: Tras 24 años al aire, Andrea Legarreta confirma que perdió exclusividad y deja Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Andrea Legarreta tiene bastante preocupados a sus seguidores debido a que este miércoles 30 de noviembre no se presentó a trabajar en el programa Hoy luego de haber confirmado el fin de su exclusividad con Televisa. La también actriz de 51 años acaba de admitir que en diciembre finaliza el contrato con la televisora y reveló si ya tiene planes de irse a otra empresa. ¿Debutará en TV Azteca?

La esposa del cantante Erik Rubín comenzó a trabajar desde que era una niña y debutó en la televisora de San Ángel hace más cuatro décadas, participando en telenovelas como Baila Conmigo y ¡Vivan los Niños!, sin embargo, en los últimos 20 años ha decidido enfocarse en la conducción pues los ejecutivos del canal le pidieron que se decidiera entre estar en el matutino Hoy o seguir protagonizando melodramas.

La mañana de este miércoles 30 de noviembre Andy desató la preocupación de los televidentes pues a horas de confirmar que pronto se quedará sin contrato en Televisa, no apareció conduciendo el programa al igual que Galilea Montijo. A cuadro solo aparecieron Paul Stanley, Arath de la Torre, Raúl 'El Negro' Araiza y Andrea Escalona y las conductoras invitadas Mariana Echeverría y Roxana Castellanos.

Hasta el momento, 'La Legarreta' no ha compartido la razón por la cual tuvo que abandonar el programa producido por Andrea Rodríguez Doria pero en sus recientes declaraciones confesó que no pensaba abandonar el matutino de forma definitiva: "Por ahora no tengo contemplado irme", declaró en exclusiva a Quién. La presentadora mexicana adelantó que su productora la sigue contemplando en el elenco estelar y esto la hace feliz:

Al parecer, la intención de Andrea Rodríguez es que continúe dentro del programa 'Hoy' y yo encantada de estar".

Respecto a la posibilidad de salir de Televisa cuando su contrato acabe, Andrea señaló que aunque sí va a renovar con ellos, planea también hacer otros proyectos fuera: "Voy a trabajar con gente que tiene mucha experiencia y vamos a ver qué sucede una vez que firme de nuevo con Televisa que ha sido mi casa durante muchos años. Ahí me han dado muchas oportunidades y creo que hemos aprovechado todas".

