Adiós Televisa: Tras dejar 'Hoy', Tania Rincón se reúne con conductor de 'VLA' ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- La famosa presentadora Tania Rincón, quien apenas el pasado 2020 se unió a las filas de Televisa, dio una inesperada sorpresa a sus miles de seguidores y fans debido a que hace algunas horas apareció con un conductor de Venga la Alegría ¿en los foros de TV Azteca?. Como se sabe, la michoacana tuvo que dejar la conducción del programa Hoy hace algunos días porque se fue a cubrir el Mundial de Futbol 2022 en Qatar.

La también modelo de 35 años comenzó a construir su carrera en la empresa del Ajusco en 2008 siendo conductora del extinto programa Top Ten y luego trabajó por al menos 9 años en el matutino VLA, del cual decidió salir para buscar nuevos retos en su carrera. Tras renunciar a su contrato de exclusividad, Tania se incorporó a la televisora de San Ángel para conducir Guerreros 2020 y el año pasado se integró al elenco de Hoy.

La originaria de La Piedad, Michoacán, explicó que aunque no salió mal de TV Azteca, era probable que en la actualidad ya hubiera un veto en su contra por irse a trabajar a la competencia: "Creo que estamos viviendo un momento increíble donde ya puedes ir y venir (de empresa), ya no está tan grave y un veto... o sea seguramente ahorita no puedo poner un pie en Azteca... a lo mejor sí, porque me fui perfecto".

Ahora que está en el país arábico sede de la Copa del Mundo, Rincón dio una gran sorpresa a todos sus admiradores y fans pues por fin se reunió con nadie más y nadie menos que 'El Capi' Pérez, con quien hizo una gran mancuerna mientras trabajó en VLA. De hecho actualmente la conductora michoacana tiene trabajo en el programa de radio La Caminera de EXA porque el presentador y comediante renunció debido a que tiene muchos proyectos laborales.

'El Capi' y Tania se encontraron en algún restaurante de Qatar para platicar y divertirse un rato mientras ambos cubren el Mundial pero para televisoras rivales (él en TV Azteca y ella para TUDN): "Me estoy echando unas cubitas con Tania Rincón". Además de esta gran dupla de conductores, otros famosos que asistieron a la reunión fueron el conductor Fer Gay e Itzel o mejor conocida como 'Hola Enfermera', la esposa de Pérez.

