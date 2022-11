Ciego y enfermo: Tras 18 años retirada de Televisa, actriz reaparece en 'Hoy' con trágica noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras haber dejado las telenovelas de Televisa hace 18 años, una famosa actriz vuelve a México y aparece en redes del programa Hoy para aclarar la salud de su padre, un querido galán de melodramas. Se trata de Kate del Castillo, quien luego de dejar México para irse a trabajar a Estados Unidos volvió al país y rompió el silencio sobre cómo está su padre Eric del Castillo luego de que no la reconociera en un video.

Como se recordará, la actriz debutó en la televisora de San Ángel y protagonizó melodramas como Muchachitas, El derecho de nacer, Alguna vez tendremos alas, La mentira, Ramona y Bajo la misma piel. Kate decidió mudarse a Estados Unidos en busca de otras oportunidades de trabajo, logrando unirse a las filas de Telemundo dando vida a 'Teresa Mendoza' en La Reina del Sur, actualmente al aire con su tercera temporada.

La artista de 50 años, quien actualmente tiene una relación estable con el fotógrafo Edgar Bahena, ha protagonizado titulares junto a su famoso padre luego de que llegara de sorpresa a un restaurante en la CDMX a donde acudió su hermana Verónica del Castillo con sus padres. La actriz se escondió detrás de un mesero y al verlos, ambos reaccionaron muy felices, sin embargo, encendió alarmas que don Eric no la reconoció hasta que le informaron que era Kate.

Por este motivo, en declaraciones retomadas en la cuenta de Twitter del Programa Hoy, Kate reveló qué es lo que tiene su padre, quien actualmente participa en la telenovela Mi Secreto. En un encuentro con la prensa, mencionó si está enfermo: "No estaba desconcertado para nada, solo que no ve bien, es nada más eso. Te estoy diciendo que porque no ve bien, mi papá tiene 88 años. Está bien", comentó. Incluso, señaló que ni siquiera intentaron ocultar el video: "Lo subió mi hermana, no era ninguna cosa privada ni nada".

Hace unos días, la actriz señaló en entrevista con Adela Micha que el primer actor de telenovelas no está enfermo como se rumoró y solo tiene un problema en la vista, ya que él mismo había señalado eso en el pasado aclarando que tampoco significaba que estaba quedándose ciego como se reportó. "El chiste es que ya no ve bien, entonces no me reconoció en ese momento. Está más lúcido que nunca, lo que pasa es que no ve bien, mi papá ya no puede leer".

Tiene una cosa en los ojos una partecita completamente deteriorada, no hay ni operación ni nada; la mácula es la que tiene dañada, entonces hay una degeneración ahí que no hay manera de arreglarlo", explicó.

Kate finalmente indicó que aunque no está bien de la vista, don Eric se las ingenia para aprenderse sus diálogos y seguir trabajando: "Así que ya no puede leer guiones, los tiene que escuchar, se los lee mi madre o se lo aprende todo fonéticamente y cosas así porque ya no puede leer. Eso es lo único que tiene mi padre, que eso no es poca cosa, pero fuera de eso está lúcido completamente, igual mi madre", finalizó.

