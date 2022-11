Desfigurada y divorciada: Tras 10 años retirada de Televisa, actriz vuelve a novelas ¿en TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una afamada protagonista de telenovelas, quien hace 10 años dejó de actuar en Televisa y que atravesó un polémico divorcio, sorprendió a sus miles de admiradores y fans pues confirmó que en 2023 podría volver a los melodramas ¿en TV Azteca?. Se trata de la también cantante Lucero, quien estelarizó los melodramas más entrañables del Canal de Las Estrellas hasta que en 2011 realizó la última Por ella soy Eva.

La conocida 'Novia de América' obtuvo su primer protagónico a muy corta edad cuando apareció en la novela infantil Chispita, años más tarde se unió a otros grandes proyectos de la empresa de San Ángel como Lazos de amor, Cuando llega el amor, Mi destino eres tú, Alborada, Soy tu dueña y Una familia con suerte, por mencionar algunas. En el final de Mañana es para siempre su personaje 'Bárbara Greco, alias 'La Hiena', acabó desfigurada luego de haber sido quemada viva y también fue a dar a la cárcel.

Hace unos años Lucero estuvo involucrada en un fuerte escándalo pues se filtró que ella había formado parte del conocido 'prosticatálogo' de actrices, el cual consistía en que los altos mandos de Televisa presuntamente ofrecían a sus estrellas más guapas a inversionistas y empresarios a cambio de protagónicos. Por supuesto la exesposa de Manuel Mijares estalló ante la noticia y lo negó rotundamente:

El catálogo de Televisa yo creo que no existe, nunca en mi vida he visto a alguien que tenga un catálogo de Televisa, yo creo que es una leyenda urbana. Nunca he estado en un catálogo", declaró.

Hace algunas horas la famosa revista TVNotas tuvo a Lucero platicando en exclusiva con sus fans y aquí la famosa dio la primicia que podría volver a actuar el próximo 2023. Sí, aunque la intérprete de éxitos como Electricidad lleva 10 años totalmente retirada de los melodramas, el año entrante podría dar una grata sorpresa a sus admiradores: "Estamos en conversaciones para hacer algo, ya van muchos años y ha pasado mucho tiempo desde que no hago novela".

La madre de Lucerito Mijares Hogaza relató que no ha vuelto a actuar porque no hay un proyecto que le llene el ojo pero al parecer el ofrecimiento que recibió hace poco sí la entusiasmo: "Tenemos en la mira una historia mexicana que es muy interesante. No podemos decir mucho porque estamos en pláticas, en la onda de si te gusta". Sin embargo, la cantante aclaró que aún sigue en conversaciones y que no hay nada concreto y tampoco adelantó con qué televisora va a trabajar.

No es fácil porque la gira de conciertos con Mijares sigue y a qué hora nos metemos a grabar y los shows, pero siempre digo que no hay imposibles, todo se puede acomodar y si todo se da podría ser que el año que viene haremos algo muy padre en televisión

