'Difícil de Creer': Sergio Sepúlveda queda a cargo de la producción de 'Venga la Alegría'

Ciudad de México.- Este miércoles, el villano de los espectáculos, Álex Kaffie, informó que este 30 de noviembre Dio Lluberes, productor hasta este día del matutino Venga la Alegría, se salió del matutino, dejando la estafeta por completo al periodista Sergio Sepúlveda, con quien hacía mancuerna en dicho puesto, por lo que ahora él es la autoridad.

Lluberes, quien llegó a TV Azteca de la mano de Sandra Smester, quien también se fue de la televisora el pasado mes de agosto, se fue a Telemundo al igual que su exjefa, por lo que es posible que ella lo hubiera llevado a Miami, donde de la misma forma se encuentra Penélope Menchaca, misma que pertenecía a la empresa del Ajusco, hace un año.

¡No, para nada!, sí es verdad que él trabajó hasta este 30 de noviembre como productor ejecutivo de Venga... pero no es que haya tenido algún problema o lo hayan despedido, él mismo fue quien renunció, y lo hizo desde hace un mes, pero es una persona muy responsable y acordó con la empresa que esa renuncia se haría efectiva al finalizar el mes, y así sucedió", contó una fuente cercana.

Tras estas acciones, el conductor con más tiempo a cargo de Venga la Alegría, quedaría al mano del proyecto, según las declaraciones de Álex Kaffie, quien el pasado mes de octubre confirmó la salida de William Valdés, quien se enteró de la noticia a los pocos minutos de salir del aire, a lo cual 'El Villano' de inmediato causó una revolución a través de sus redes sociales.

Aunque todavía no es definitivo el puesto de Sepúlveda, se cree que esto podría ser temporal, por lo que el conductor de Difícil de Creer, solamente estaría hasta que llegue un reemplazo, esto probablemente ya para el otro año, pues en estos momentos se atraviesan las fechas decembrinas, por lo que podría llegar hasta el mes de enero.

No, aún no se tiene un reemplazo; mientras eso se define, el programa queda a cargo de Sergio Sepúlveda, quien ya estaba como productor asociado, pero por el momento, también se hará cargo de la producción ejecutiva. Aunque por ahí sí suenan algunos nombres para sustituir a Dio, no están muy seguros de que eso suceda, o Sergio se quede con ambos puestos", dijeron.