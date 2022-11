Lamentable: Cantante celebra su boda y 37 horas después es reportado sin vida

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una boda es para muchas parejas, motivo de celebración de más de un día, pues la intención de este tipo de enlaces no es solo con el afán de celebra el amor, sino también compartir el sentimiento con amigos y familiares cercanos ya que se cree, iniciará una nueva familia, algo por lo que el cantante de country Jake Flint de 37 años de edad y su pareja, buscaron que ningún detalle pasara por alto; no obstante, el luto pronto se apoderó de ambos ya que el antes mencionado perdió la vida.

De acuerdo con la información oficial, el cantante murió solo 37 horas después de haber celebrado su unión matrimonial, deceso que se confirmó a través de su representante Brenda Cline quien en redes sociales lanzó el comunicado de prensa la noche del pasado domingo 27 de noviembre, evento que tomó por sorpresa a toda la comunidad ya que fue en la misma plataforma donde se habían compartido imágenes de la boda y ahora se revelaba la realización de un funeral.

"Con el corazón roto y un profundo dolor, debo anunciar que Jake Flint ha fallecido trágicamente", escribió.

Jake Flint, cantante de country

La esposa del cantante, Brenda Flint publicó también en redes sociales un video en torno a este lamentable fallecimiento al tiempo que la mujer insistió en que para ella, se trataba de un momento donde ambos deberían estar viendo las fotos y videos de su enlace y no debería preocuparse por el atuendo que su esposo debería estar usando para su funeral, mensaje que conmovió a la comunidad pues ocurrió de manera repentina.

"Deberíamos revisar las fotos de la boda, pero en lugar de eso tengo que elegir la ropa para enterrar a mi esposo. La gente no está destinada a sentir tanto dolor. Mi corazón se ha ido y realmente necesito que regrese. No puedo tomar mucho más. Lo necesito aquí", escribo la viuda.

Jake Flint y su esposa

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento del joven cantante quien ganó fama por temas como Hurry up and wait, Whats your name? o Long Road Back Home, lo cuales son los que lo llevaron a ganarse al público que gusta de este género musical y claro, de los ciudadanos originarios de Tulsa, Oklahoma de donde era originario. "Esto va a ser increíblemente difícil para muchos. Te amamos Jake y en nuestros corazones para siempre", remató su manager.

"Jake fue un gran músico, amigo y persona. Tuve la suerte de haberlo conocido y de llamarlo amigo. Mis pensamientos y oraciones para la esposa y la familia de Jake. Jake y Billy estarán escribiendo y tocando juntos una vez más en el cielo. Vuela alto Jake…. hasta que nos volvamos a encontrar", se lee en redes sociales

