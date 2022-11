María José se convierte en un 'ángel': Ayudó a una 'abuelita' que se perdió en calles de la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las cantantes con más éxito sobre y fuera del escenario es María José, quien saltó a la fama gracias a ser parte de la agrupación de pop Kabah pero tras su salida, ahora goza de una exitosa carrera como solista que la ha llevado a llenar cientos de recintos; no obstante, ahora se ha vuelto noticia no por una reciente presentación sino por una labor altruista para con una adulta mayor a quien vio en calles de la capital y quien además, estaba perdida.

'La Josa', como es comúnmente llamada por los fans, difundió en su cuenta de Instagram cómo fue que se encontró a la mujer, quien le dijo llamarse Leticia y quien no sabía cómo retornar a su hogar, lo que ella no pudo dejar pasar desapercibido y, sin importarle nada, la ayudó hasta asegurarse que estaba a salvo. "Nos encontramos a una señora perdida y dice que se llama Leticia", dijo la cantante en una transmisión en vivo.

María José, intérprete de temas como Me equivoqué, Prefiero ser su amante, Adelante Corazón o Lo que tenías conmigo, se encontraba a bordo de su automóvil cuando la mujer le comenzó a narrar los hechos; incluso ella remarca que para poder entender mejor a situación, se bajaría de su vehículo para así ayudarla a pedir un taxi, pues 'Doña Leticia' se lo había solicitado.

Previo a que la mujer abordara la unidad de transporte, la cantante informó a sus seguidores que mejor seguiría al vehículo para asegurare que la mujer estuviera a salvo en su domicilio. "Yo solo quiero salir de aquí", decía la octogenaria a la cantante quien ademas de estar apoyándola remarcó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, también estaban dando auxilio.

"Vamos a ver si al llegar a la calle de Lieja alguien le abre sino necesito alguien de Chapultepec para que me ayuden con la policía o el DIF", dijo la cantante.

En otro video, María José relató que, una vez que llegaron al supuesto domicilio de la mujer, se percató que no era ahí donde realmente residía, lo que la llevó a hacer énfasis en que en ocasiones la fémina se mostraba desorientada causándole más preocupación. "Tiene demencia senil y lo que me dijeron es que no podemos obligarla a que se vaya a alguna institución si ella no quiere. Dice que va a tomar un camión y pues no la puedo ayudar. No puedo hacer nada".

En total María José hizo tres transmisiones en vivo y hasta se apreciaba cómo la tarde ya había caído, tiempo en donde 'Doña Leticia' seguía perdida y ella insistía en pedir apoyo de las autoridades para asegurarse que la mujer estuviera a salvo. "Creo que sí voy a ponerme a llorar al rato", destacaba ante sus fans mientras buscó conocer más a fondo a la mujer con la esperanza de obtener algún detalle que le permitiera dar con su familia.

Pasaron varias horas y la cantante seguía visiblemente angustiada pues ahora la mujer le indicaba que vivía en Pantitlán. "No quiere irse y pues estoy tratando de convencerla para que la lleven en la patrulla a su casa y no quiere", dijo la cantante muy preocupada. Finalmente subió otro video donde se mostró más vulnerable pues la mujer adulta mayor estaba sola y pese a todo el esfuerzo, no pudo hacer nada para dar con su domicilio.

"La vejez es una cosa muy muy fuerte. Quieran y cuiden a sus viejitos. Aunque no sean su familia, cuiden a sus vecinos, amigos, tíos", escribió para después llorar ante las cámaras por la situación que tuvo que vivir.

