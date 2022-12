Se divorció: Tras 17 años en TV Azteca y firmar con Televisa, actriz regresa a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz de telenovelas, quien trabajó alrededor de 17 años en TV Azteca y que en 2020 por fin realizó su debut en Televisa, dio una inesperada noticia a sus fans pues confirmó que regresa al programa Hoy para seguir hundiendo el rating de la competencia, Venga la Alegría. Se trata de Ferka, quien había desatado sospechas de que se retiraría por unos días luego de que su exprometido Christian Estrada intentara quitarle a su hijo.

María Fernanda Quiroz, nombre de pila de la famosa, empezó su carrera en el Ajusco luego de debutar en el melodrama Montecristo y además realizó otras novelas como Se busca un hombre (2007), Pasión morena (2009), Quererte así (2012), Destino (2013) y Las Bravo (2014) fue la última. También dio varias exclusivas al matutino Venga la Alegría y llegó a ser parte de dos temporadas del exitoso reality La Isla así como de la serie Rosario Tijeras.

Fuente: Internet

Sin embargo, durante la pandemia Ferka dio la sorpresa de cambiarse de televisora y debutó en San Ángel siendo parte del reality Guerreros 2020 donde conoció al padre de su primer y único hijo Leonel. Tras salir de la competencia, el año pasado la pareja intentó unirse a Las Estrellas Bailan en Hoy pero no lo consiguieron. Meses más tarde entraron al reality Inseparables: Amor al límite, donde dieron mucho de qué hablar pero aún así consiguieron ganar el primer lugar.

Aunque hace apenas unas semanas el exnovio de Frida Sofía y Ferka se comprometieron en una romántica cita en la ciudad de Nueva York, su relación no prosperó y ahora están separados. El fin de semana pasado la actriz vivió una pesadilla pues Christian le quitó a su bebé a base de engaños pero por fortuna el menor fue recuperado momentos después. No obstante, él ahora se encuentra detenido en el Reclusorio Norte y enfrenta varios cargos.

Ferka no ha aparecido al aire en el matutino de Las Estrellas luego de este incidente pese a que la mañana de ayer martes hablaron de su caso en la sección De lo que todo el mundo habla. Su madre Rosa Martha Gil informó que era posible que la también conductora se retirara de LEBEH pues presentó problemas de salud luego del altercado con Estrada: "No fue un simple desmayo, se estaba torciendo, no sentía sus extremidades, pensamos que hasta un infarto le quería dar".

Sin embargo, la intérprete de 36 años sacará la casta por su hijo y por todos sus fans pues ya confirmó que no quedará fuera del reality más famoso de las mañanas. A través de sus historias de Instagram, Fernanda publicó un video en el que aparece en los ensayos de Las Estrellas Bailan en Hoy al lado de Jorge Losa e informó que será el jueves 1 de diciembre cuando regrese a bailar: "El jueves nos vemos en la pista", escribió provocando la emoción de sus seguidores.

Fuente: Instagram @ferk_q

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy