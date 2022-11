¿Se va a TV Azteca? Tras 24 años en 'Hoy', Andrea Legarreta pierde su exclusividad en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras más de 30 años trabajando en las filas de Televisa tanto en telenovelas como en programas, revelan que la conductora del programa Hoy Andrea Legarreta pierde su exclusividad en la empresa que ha sido su casa a través de los años. Sí, así lo reporta la revista Quién, asegurando que el contrato de la esposa de Erik Rubín con la televisora de San Ángel llega a su final el próximo 31 de diciembre.

"Tras más de cuatro décadas laborando en Televisa y 24 años como una de las conductoras principales del programa Hoy, el contrato de Andrea Legarreta con la empresa mexicana concluirá el 31 de diciembre próximo", señalaron. ¿Será que la conductora abandona la empresa para irse a la competencia, TV Azteca? La revista la entrevistó en exclusiva y señalaron cuáles son sus planes a futuro y si tomaría otros rumbos fuera del matutino en el que lleva tantos años.

Instagram @andrealegarreta

La revista señaló que la productora de Hoy, Andrea Rodríguez, la tendría contemplada para el 2023 y no querría que tome otros rumbos pero ¿Andrea buscará otras oportunidades? Tras mencionar que el 2022 para ella fue un año "bello en todos los aspectos", manifestó que han habido muchas bendiciones: "He tenido mucho trabajo y me siento bendecida porque mis hijas están creciendo sanas, lindas y amorosas, para mí ese es el mayor regalo", dijo.

Quién reportó que fue la misma Andrea quien confesó que será el último día de diciembre cuando finalizará su contrato con Televisa, la televisora que la vio crecer y en la que trabaja desde que tenía 8 años. ¿Seguirá en Hoy? Ella responde: "Al hacer un balance de este tiempo laboral, me doy cuenta que las mayoría de las cosas que he vivido han sido buenas y tengo mucho que agradecerle. Al parecer, la intención de Andrea Rodríguez es que continúe dentro del programa 'Hoy' y yo encantada de estar".

Cabe señalar que la también actriz de telenovelas como Alcanzar una estrella, Baila conmigo y ¡Vivan los niños! tiene otros planes, ya había expresado sus intenciones de debutar como productora y aunque aún no puede revelar detalles, dejó entrever que podría ser una obra de teatro y quizá también televisión, aunque no abandonaría la televisora: "Voy a trabajar con gente que tiene mucha experiencia y vamos a ver qué sucede una vez que firme de nuevo con Televisa que ha sido mi casa durante muchos años. Ahí me han dado muchas oportunidades y creo que hemos aprovechado todas".

Ha sido un ganar-ganar siempre, a veces las cosas se acomodan en cierta forma pero por ahora no tengo contemplado irme", finalizó.

Fuente: Tribuna